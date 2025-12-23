懷恩基金會關懷教育 前進宜蘭蓬萊國小…受全校師生熱烈歡迎
財團法人懷恩社福基金會董事長李棟樑，長期關注偏鄉地區學童的教育資源，除了每年與聯合報舉辦「偏鄉學童台北一日遊」活動，本人也經常走訪學校與師生互動。他今天與基金會副董事長李啟銘前往宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小，受到校長彭佳志與全校師生的熱烈歡迎，場面活潑且溫馨。
彭佳志校長表示，蓬萊國小設立於1925年，到今年正好一世紀。學校門牌地址是蘇澳鎮，其實位置位於南澳。因為南澳的市區以省道台九線為界，靠海一側屬於蘇澳。學生家庭的組成，包括閩南、客家、原住民、新住民等族裔都有。受到少子化影響，目前全校僅89人，但已經是大南澳地區人數最多的國小。學校近年也致力發展特色教學，例如前年棒球隊曾與全台另三所國小合組聯隊，赴美參加貝比魯斯聯盟U12世界少棒賽，獲得亞軍。
李棟樑一行與全體師生合影，除了捐贈校務基金與食品，並致贈學生小禮物，也一一向老師表達敬意與謝忱，讚揚他（她）們為偏鄉教育的付出。
