快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

懷恩基金會關懷教育 前進宜蘭蓬萊國小…受全校師生熱烈歡迎

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
懷恩社福基金會捐助宜蘭蓬萊國小，與全校師生合影。記者程嘉文／攝影
懷恩社福基金會捐助宜蘭蓬萊國小，與全校師生合影。記者程嘉文／攝影

財團法人懷恩社福基金會董事長李棟樑，長期關注偏鄉地區學童的教育資源，除了每年與聯合報舉辦「偏鄉學童台北一日遊」活動，本人也經常走訪學校與師生互動。他今天與基金會副董事長李啟銘前往宜蘭蘇澳鎮蓬萊國小，受到校長彭佳志與全校師生的熱烈歡迎，場面活潑且溫馨。

⭐2025總回顧

彭佳志校長表示，蓬萊國小設立於1925年，到今年正好一世紀。學校門牌地址是蘇澳鎮，其實位置位於南澳。因為南澳的市區以省道台九線為界，靠海一側屬於蘇澳。學生家庭的組成，包括閩南、客家、原住民、新住民等族裔都有。受到少子化影響，目前全校僅89人，但已經是大南澳地區人數最多的國小。學校近年也致力發展特色教學，例如前年棒球隊曾與全台另三所國小合組聯隊，赴美參加貝比魯斯聯盟U12世界少棒賽，獲得亞軍。

李棟樑一行與全體師生合影，除了捐贈校務基金與食品，並致贈學生小禮物，也一一向老師表達敬意與謝忱，讚揚他（她）們為偏鄉教育的付出。

懷恩社福基金會董事長李棟樑捐贈宜蘭蓬萊國小校務基金，由校長彭佳志（左）代表接受。記者程嘉文／攝影
懷恩社福基金會董事長李棟樑捐贈宜蘭蓬萊國小校務基金，由校長彭佳志（左）代表接受。記者程嘉文／攝影

偏鄉教育 蘇澳 南澳 李棟樑 宜蘭

延伸閱讀

影／故宮國寶首次到宜蘭「勁水國寶」今開幕 全新包裝必看3大亮點

宜蘭縣府及羅東鎮元旦升旗健行抽大獎 宜蘭市發送美食兌換券看表演

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

85℃ 生甜甜圈研究所全台遍地開花 宜蘭高雄屏東有了

相關新聞

北市殺人事件後 基市輔導諮商中心入校安心宣導 基檢成立應變小組

台北市車站和商圈發生連續殺人案，基市府教育處啟動校園安心關懷與安全宣導機制，協助學生心理安頓，維護校園學習秩序。基隆地檢...

暴發戶還倒楣戶？民團開發「北宜高鐵命運好好玩」網站 輸入地址就能查

公民幫推與高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體推出「北宜高鐵命運好好玩」網站今天上線，網站整合高鐵沿線路廊、禁限建範圍等資訊，把受...

花蓮馬太鞍溪洪災啟動270億重建 中繼屋、疏濬成災民關切焦點

花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰決重創，中央編列270億元推動災後重建。行政院公共工程委員會今天下鄉舉辦說明會，政委陳金德...

懷恩基金會關懷教育 前進宜蘭蓬萊國小…受全校師生熱烈歡迎

財團法人懷恩社福基金會董事長李棟樑，長期關注偏鄉地區學童的教育資源，除了每年與聯合報舉辦「偏鄉學童台北一日遊」活動，本人...

北北基桃交通平台交流 謝國樑關注行人安全建請交部修法

「基北北桃交通組合作交流平台會議」今在基隆開會，交通部預告俢法開放雙層巴士行駛高、快速公路，4個市府研商向交通部提案，協...

宜蘭縣府及羅東鎮元旦升旗健行抽大獎 宜蘭市發送美食兌換券看表演

迎接民國115元旦升旗，縣政府將在運動公園舉辦升旗典禮，提供3500份活力早餐給參與健行民眾，全程走完可以抽電視或冰箱等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。