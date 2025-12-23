宜蘭冬山公有零售市場重建啟用 成當地老街新地標

超過40年歷史的宜蘭縣冬山公有零售市場，經過重建後，今天啟用，內部24處攤位販售民生物品，成為當地老街新地標。

冬山鄉公所今天表示，冬山公有零售市場位在冬山老街，是鄉內居民日常生活的重要據點，更是串聯地方經濟與人情味的核心場域。

鄉公所說，因建築老舊、耐震力不足，有安全疑慮，經鄉公所爭取經濟部前瞻基礎建設經費補助，斥資新台幣9000萬元原地重建，2023年8月動工，今年6月完工，今天正式啟用，3層樓建築成為冬山老街新地標。

鄉公所指出，改建後，市場的總樓地板面積約478坪，1樓販賣生鮮、青果及雜貨，2、3樓販賣飲食及生活百貨，共24處攤位。

冬山鄉長林峻輔說，這次市場重建，期待帶動老街周邊觀光發展，再次凝聚地方活力，成為冬山鄉嶄新的經濟亮點。