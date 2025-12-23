北北基桃交通平台交流 謝國樑關注行人安全建請交部修法

「基北北桃交通組合作交流平台會議」今在基隆開會，交通部預告俢法開放雙層巴士行駛高、快速公路，4個市府研商向交通部提案，協助紓解客運駕駛人力短缺問題。基隆市長謝國樑關注如何約束駕駛人行近斑馬線減速，也將提案建請交通部修法。

同為國民黨執政的基北北桃的市府成立合作交流平台，分局處、副市長和市長層級，共同推動4個城市政策協調與生活圈共榮發展。今年第4季交通組合作交流平台會議在基隆市舉行，目前執行公共運輸、票證整合與交通政策協調等共25案。

謝國樑到場歡迎台北市、新北市、桃園市及捷運公司等交通單位代表，共同討論跨市交通議題。謝說，交通是民眾每日最直接感受的公共服務，期盼透過平台合作，攜手打造更安全便利的交通，讓市民在通勤、移動與生活品質上感受到實質改善。

謝國樑表示，基隆市高度仰賴跨縣市交通系統，無論是基隆捷運推動、589路公車延駛百福社區，或定期票政策所帶來的通勤便利，都有北北桃的協助與支持。基市府將持續透過合作平台，深化中央與地方，城市和城市之間的協作，讓交通建設真正回應市民需求，打造安全、順暢且便利的交通生活圈。

針對行人安全議題，謝國樑提及基市近年持續加強車輛禮讓行人的宣導與執法，但行穿線事故仍有事故發生，顯示制度面仍有精進空間。

謝國樑說，他曾建請交通部修正道路交通管理處罰條例第44條第1項第2款，「行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」違規行為，為「減速」訂定更明確、可執行的標準，以利執法。交通平台列為臨時動議討論後，達成向交通部提案建請修法的共識。