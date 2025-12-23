吸引外縣市人才留任花蓮 縣府推員工返鄉交通補助

快訊

中央社／ 花蓮縣23日電

提升外縣市人才願意加入並留任花蓮，花蓮縣府訂定「縣府及所屬各機關學校試行公務人員返鄉交通補助費注意事項」，規劃明年推出返鄉交通補助；將待縣議會審議預算過後施行。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，近年接連遭受重大天然災害，尤其去年0403大地震以及近期光復堰塞湖災情，縣府第一線公務人員承受龐大災後整備與復原工作量，也凸顯穩定人力的重要性。

為提升外縣市人才願意加入並留任花蓮，花蓮縣政府訂定「花蓮縣政府及所屬各機關學校試行公務人員返鄉交通補助費注意事項」，規劃自115年1月1日至115年12月31日推出返鄉交通補助試行方案。補助對象為設籍外縣市的編制內公務人員，每月可補助一次返鄉台鐵自強號一般座位交通費用，如需轉乘則補助至最近火車站的票價。

縣府表示，此項補助主要在實質減輕外縣市同仁返鄉探親的經濟壓力，也讓在人力需求高漲環境下的公務體系更具吸引力。花蓮交通不便，返鄉仰賴鐵路，最近台鐵票價漲價，外縣市同仁返家經濟負擔不小；透過補助機制，希望讓同仁在災後繁重任務與日常服務之外，能獲得更多支持，也能增加外縣市公務人才選填花蓮職缺的吸引力，進一步穩定並延攬外縣市公務人力。

花蓮縣政府強調，返鄉交通補助計畫目前為試行制度，未來將視實際執行狀況、人員回饋及人力需求，持續檢討改進，使制度更貼近第一線需求並符合花蓮長期人力發展目標。縣府期盼在災後重建與地方發展的關鍵時期，透過更友善、具支持性的政策，打造更吸引人才的公務環境，與鄉親共同面對挑戰、穩健前行。

花蓮縣政府 人力 災後

