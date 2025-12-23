宜蘭縣府及羅東鎮元旦升旗健行抽大獎 宜蘭市發送美食兌換券看表演

迎接民國115元旦升旗，縣政府將在運動公園舉辦升旗典禮，提供3500份活力早餐給參與健行民眾，全程走完可以抽電視或冰箱等大獎；羅東鎮公所也舉辦升旗健行，有機會抽中電動二輪車；宜蘭市公所在市民之森廣場舉辦升旗及安排精彩表演，送1100份市集兌換券，品嘗美食欣賞演出。

宜蘭縣政府連續7年舉辦元旦升旗典禮及健走，上午6時30分在宜蘭運動公園田徑場，除升旗典禮外，安排宜蘭街頭藝術協會表演活力舞蹈及羅東高工棒球隊領唱國歌；健行從運動公園體育館廣場出發經縣政府折返，3500份活力早餐贈送全程參與健行的民眾，同時還有機會參加摸彩有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋及腳踏車等獎品。

羅東鎮公所元旦健走約4.4公里， 羅東鎮公所報到領序號單出發，抵達地方稅務局羅東分局序號單蓋參加章，到羅東高中前領摸彩券，走到法鼓山蘭陽分院停在摸彩券上蓋章換點心，走到金門餐廳蓋章換小毛巾，回公所前蓋章換宣導品，最後抵中山公園集滿4個章參加摸彩有微型電動二輪車、65吋與50吋液晶電視、6公升除濕機等大獎，聖母醫院配合活動辦理乳癌、子宮頸癌免費篩檢，健走護健康。

宜蘭市公所安排熱鬧好看的表演，7時30分在市公所後方的市民之森廣場舉辦元旦升旗，以「旗陣鼓舞」揭開序幕，特別請到月前赴美國表演的南澳鄉碧候國小合唱團領唱國歌。

舞台表演接續登場，包含延平社區鼓舞樂齡團的銀髮活力、女團啦啦隊動感舞蹈，及雨傘轉球特技呈現傳統技藝的創新風貌；宜蘭在地電子提琴手簡伯廷也將帶來悠揚且扣人心弦的音樂演出、鐵扇中國舞展現剛柔並濟的藝術之美；壓軸特技表演集結變臉、缸壇、鐵環及椅子頂技等經典節目，不可錯過。