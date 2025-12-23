到台北跨年 基隆人怎麼回家？接駁車、火車和公車班次時間、路線出爐

基隆年終演唱會已落幕，許多基隆市民計畫到台北「跨年」。基市府交通處今天表示，已與客運業者及台鐵公司，透過接駁專車、台鐵加班車及市區公車加開班次，提供到台北跨年的基隆民眾平安返家，提醒有需求的民眾留意相關資訊。

基隆市長謝國樑說，市府非常重視市民在重大活動後的返家需求，跨年夜赴台北參與大型晚會的市民，是否「回家有車坐」，始終是他最關心的事情之一，因此指示交通處整合客運、台鐵與市區公車等運具，規畫免費接駁專車及多班加開列車與公車，讓市民在盡情歡慶跨年後，能方便又安全返家。

交通處長陳耀川表示，規畫跨年返家交通方案的目標是多元選擇、無縫接軌為方向，讓市民不是從台北跨年會場、南港轉運站或搭乘台鐵，都能在基隆順利轉乘市區公車回家。跨年夜人潮眾多，建議民眾事先規畫好回程動線，並預留候車與轉乘時間，配合現場疏導措施，平安快樂返家。

交通處表示，基隆民眾到台北參加跨年晚會後，可於凌晨0時至2時搭乘捷運板南線至南港站，再步行前往南港轉運站西站，搭乘免費接駁專車返回基隆，免去散場後深夜「沒車可搭」的困擾。

接駁專車自南港轉運站西站發車後，進入基隆市區後，先停靠台灣電力公司站，沿線比照2088A路線停靠各站，終點為海科館站，方便市民就近下車返家。

台鐵配合跨年疏運，元旦凌晨加開3班次從台北發車，服務往基隆方向旅客。列車自凌晨1時起陸續發車，經松山、南港、百福、七堵、八堵、三坑等站，最晚約於凌晨3時33分抵達基隆。另有基隆站發車開往台北方向的加班車，同樣自凌晨1時起出發，提供往返雙向旅客選擇。

基隆市公車處提供台鐵列車、接駁專車抵達基隆後，前往各行政區的轉乘服務。元旦凌晨1時55分加開103、302、501線公車。凌晨2時25分加開104、202、302、501、505線公車。凌晨3時45分加開103、104、202、302、501、505線公車。