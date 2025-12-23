403地震後重生 東管處花蓮遊客中心整建完工嶄新亮相 免費導覽登場

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處花蓮遊客中心，歷經403地震重創後，自2月1日啟動建物整建與結構補強工程，本月以嶄新面貌重新迎接遊客到訪，即日起推出「花現東海岸在地小旅遊」免費導覽遊程，活動至明年6月30日止。

東管處花蓮管理站主任李枝花表示，花蓮遊客中心自從0206地震開始經常受損，雖然有做防震工程，但是還是經不起403地震的摧毀，造成非常大的損壞，過去有遊客最喜歡的涼亭，震後整個垮掉，只能暫停對外服務。以前遊客中心的地層是有點像廢棄物的堆積，只要地震就容易塌掉，因此做地盤改良工程，前後施作了2次，經費約4500萬元，終於在12月1日完工。

此次工程重點包括改善建物滲漏、水患、外牆剝落及設備老舊問題，同時重新規畫動線與公共空間，提升行走安全性與整體舒適度，並全面優化無障礙設施，讓不同年齡與行動需求的旅客都能安心使用。

另外，地震也影響遊客中心下方商店，李枝花說，原有業者因此停業，東管處同步推動關海樓整修工程，目前已完成約90%，其餘10%因災後工程經費龐大，將列入明年第一期預算續辦，預計明年3月完成後啟動招租作業，目前已有潛在業者表達進駐意願，未來遊客除欣賞海景外，也可在園區內品嚐咖啡與在地美食。

為活絡觀光，花蓮遊客中心同步推出「花現東海岸在地小旅遊」免費導覽遊程，活動至明年6月30日止，由專業導覽人員帶領民眾進行戶外生態解說，並結合多媒體展示介紹東部地景、部落藝術與運動觀光。

完成全程導覽者，還可獲得100元等值在地觀光圈體驗抵用券，可用於鹽寮地區「石頭花園」養生飲品與香芬蠟燭手作體驗、鹽寮商號品嚐剝皮辣椒與飛魚卵香腸、水璉部落「吉籟獵人學校」角色扮演體驗、遠雄海洋公園海洋生態探索與美人魚秀，以及石梯坪潮間帶生態探險，邀請民眾成為東海岸的大海「伊浪（朋友）」。