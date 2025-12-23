花蓮馬太鞍溪鋼便橋 元旦通車

交通部長陳世凱昨視察馬太鞍溪鋼構便橋，他表示，鋼便橋原先要花3個多月工期，施工團隊全力趕工縮短到2個半月，明年1月1日開放通車，車速限30公里。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰壩，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀。原先鋼便橋要花3個多月工期，施工團隊全力趕工縮短到2個半月，明年1月1日開放通車，由於鋼便橋強固，通行車種未限制，車速限制在30公里。

陳世凱表示，施工團隊不眠不休、日夜趕工，一天分三班24小時趕工，盼鋼便橋完成，賴清德總統與行政院長卓榮泰也交代，要趕快把鋼便橋做好。至於復建永久橋，希望明年完成單線雙向通車，2027年底完成雙線車道。

公路局東區養護工程分局分局長林文雄說，該河床地質為大粒徑卵石含量高土層，H型鋼樁打設為影響進度關鍵工項，工程單位一次動員3種輔助工法機具，確認以水刀震機工法功率最佳，現地也備1組氣動錘設備全時待命，必要時可立即進場，大幅降低河床施工風險，並增加一倍人力加快安裝，都為提前完工關鍵。