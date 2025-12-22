快訊

基隆市身心障礙者服務中心揭牌 委伊甸營運

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。記者邱瑞杰／攝影

設在崇右影藝科技大學校園內，基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務，營造友善、具可近性及包容力的有愛環境。

基隆市身心障礙者服務中心設在崇右G棟2樓（義七路40號），設有活動會議廳、諮商室及照顧者交流休憩空間，營造溫馨且具支持性的服務環境。

服務中心規畫營運第1年將身心障礙者納入個案管理系統，目標服務6000名身障者，透過專業需求評估、資源轉介及後續追蹤服務，確保支持措施能持續落實。

中心目前配置3名督導、24名社工師、特教老師、心理師、職能治療師及物理治療師等專業服務人員，以障礙者為核心、家庭為中心、社區為支持的服務模式，提供全方位且具延續性的支持，陪伴身心障礙者與其家庭。

基隆市長謝國樑表示，成立身心障礙者服務中心，是落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神的具體行動，展現市府「關心、支持、共創友善生活」的施政理念。

謝國樑說，未來透過中心專業社工進行需求評估與資源盤點，提供個案管理、媒合與轉介服務，陪伴身心障礙者逐步提升生活自理能力，促進其在社區中的穩定生活與社會參與。藉由整合式支持，協助減輕家庭照顧者的身心負荷，讓政府資源真正走進家庭，發揮實質效益。

社會處長楊玉欣指出，基隆持續推動多項身心障礙者友善政策，包括復康巴士新制上路及線上預約平台建置，提升交通服務的便利性與彈性，同時逐步強化社區支持體系。

楊玉欣說，基隆市各行政區都已設置身障社區日照據點，並持續布建身障小作所、家庭托顧及協作會所服務，讓身心障礙者能在熟悉的生活圈中安心生活。未來也將持續跨局處合作與公私協力，傾聽身心障礙者及其家庭的聲音，讓政策與服務「被感受、被使用」，穩健朝向共融友善城市邁進。

伊甸基金會基隆區區長李蓮表示，有95%的身心障礙者在社區生活，有生活、就業和被照顧的需要，食衣住行都跟一般人一樣。感謝謝國樑上任後，推動非常多行人穿越線、騎樓整平、友善店家等政策。

李蓮說，伊甸承辦身心障礙者服務中心營運，會把責任擔起來。基隆多山坡地、多雨，身心障礙者在基隆生活是非常辛苦的，希望大家對他們更友善，更有愛。

基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，財團法人伊甸社會福利基金會基隆區區長李蓮（中）帶領同仁，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。圖／基市府提供
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，財團法人伊甸社會福利基金會基隆區區長李蓮（中）帶領同仁，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。圖／基市府提供
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，社會處長楊玉欣（左一）說，市府將持續跨局處合作與公私協力，讓身心障礙者政策與服務「被感受、被使用」，穩健朝向共融友善城市邁進。圖／基市府提供
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，社會處長楊玉欣（左一）說，市府將持續跨局處合作與公私協力，讓身心障礙者政策與服務「被感受、被使用」，穩健朝向共融友善城市邁進。圖／基市府提供
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市身心障礙者服務中心今天揭牌，委由財團法人伊甸社會福利基金會承辦，希望結合專業團隊與在地資源，提供身心障礙者及家庭更即時、更貼近需求的服務。記者邱瑞杰／攝影

