物價大漲衝擊長青食堂 宜蘭縣府加發作業費給長者加菜7千多人受惠

宜蘭縣設有141處長青食堂，提供長者午餐互動，月前因為颱風豪雨造成食材上漲，縣政府在議員建議下，因應物價上揚，決定加發每個長青食堂1個月行政作業費，補助長者們加菜，全縣約7000多人受惠，吃得更營養與美味。

地方政府設置長青食堂，一方面解決長者單獨在家用餐問題，同時也吸引長者走出家門、進入社區或廟宇與大家共餐，增加社會參與跟身心關懷。全縣141處長青食堂，縣政府及各鄉鎮市公所大多有酌予補助，減輕長者自費負擔。

縣議員黃雯如表示，月前因颱風及豪雨來襲造成蔬菜等農作受損、非洲豬瘟及禁用廚餘養豬等衝擊也牽動肉品價格上漲；許多社區長青會堂反映，現在行政作業費「買不到足夠又健康的食材」，卻又不忍向長者調高收費，建請縣府體恤基層需求，加發長青食堂行政作業費，協助各社區持續提供營養餐食。

縣政府採納議員建議，同意加發每個長青食堂一個月行政作業費，舉例以20人至29人的長青食堂用餐人數，每個月行政作業費是11630元；150人至199人的長青食堂用餐人數，每個月行政作業費是48490元，這個月底前各長青食堂都可以領到一個月加發費用加菜，讓長輩們吃得更開心。