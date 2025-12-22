基隆市身障中心揭牌 就醫就業就學一站式服務

快訊

中央社／ 基隆22日電

基隆市身心障礙者服務中心」今天揭牌，第1階段可服務約6000名身障者，市府目標將2.2萬名身障者納入個案管理，盼在就醫、就業、就學、就養等銜接過程中，身障者及家庭能獲得充分資源。

「基隆市身心障礙者服務中心」選址設於崇右影藝科技大學校園內，基隆市政府委託財團法人伊甸社會福利基金會承辦，提供身心障礙者及家庭服務諮詢、媒合等個案管理服務，上午舉行揭牌儀式。

市長謝國樑出席致詞說，中心第1階段可服務約6000名身障者，市府會與伊甸基金會共同努力，目標未來能讓基隆市所有的身障者及家庭，都能得到適當、適切的服務。

社會處長楊玉欣受訪說，中心主要提供身障者及「雙老」等家庭需求服務，經評估後會予以轉介各種服務，後續也會追蹤訪問，讓不同等級的身障者，獲得不同密度的服務。

楊玉欣表示，「雙老」家庭指身障者年齡在35歲以上，而照顧者為60歲以上的家庭，若照顧者需要喘息服務，經評估需求後會轉介社區式服務，提供日間照顧中心、小作所，甚至是機構型服務，讓身障者能獲得照顧，照顧者能得到喘息前往就醫或辦事。

楊玉欣說，中心有3名督導及24名專業人員，領域包含社工、特教、心理、職能治療、物理治療，讓身障者及家庭獲得更為完整的照顧，希望未來能將基隆市2萬2164名身障者全數納入個案管理系統，讓身障者經評估需求後，在就醫、就業、就學、就養等各項轉銜過程中不被漏掉，獲得充分的資源。

身障者 基隆

