宜蘭市5連霸代表會主席涉案遭停職 改選由副主席吳建基12比3票當選

宜蘭市民代表會前主席林智勇涉嫌製造假車禍、採購弊案、借牌投標獲取不法利益等多案，其中假車禍案上個月判刑確定，林遭到停職，市民代表會今天依法辦理補選，由副主席吳建基以12票比3票，當選新主席。

改選過程平順，大會推舉資深代表林飛身主持議事。市民代表人數因林智勇停職且羈押，從原本16人減少1人，變成15人，採記名投票，最後吳建基獲得12票、林飛身獲得3票，這3票來自於李孟潔代表、林柏男代表及林飛身所投的票。

市公所主管到場列席觀禮，得知票數開出後，市長陳美玲送上「眾望所歸」祝賀紅榜。新任主席吳建基感謝代表支持，未來會持續為市民服務打拚，監督並協助市政發展，讓宜蘭市更好。

改選起因於現年51歲的前代表會主席林智勇，他32歲時就當選主席，連續稱霸5屆，在政壇有一席之地。2021年6月17日傍晚4時開著奧迪跑車在大福路自撞電線杆、水泥護欄，車身嚴重毀損，修繕費需140萬元，但因車輛只向富邦產物投保丙式車體損失險，自撞不在理賠範圍，林把腦筋動到市代會主席的配車上。

當晚8時，林智勇開著跑車上路，要求市代會主席公務車司機陳志偉開車，搭載林的助理鄧詩翰跟在後方，再製造公務車從後撞擊跑車假車禍。陳志偉報警，但他先前因拒絕酒測遭吊照，為避免不理賠，改由鄧詩翰出面佯裝是公務車駕駛。

員警處理完畢後，陳分別向富邦、泰安產險公司申請保險理賠。富邦產險請警方調閱車禍現場附近監視器，假車禍遭拆穿，陳在同年7月2日、7月28日撤回2車保險理賠申請。

一審認為林智勇將政府資源視同個人資源濫用，敗壞官箴，陳志偉袒護林智勇、鄧詩翰謊報公務車駕駛時還冒用胞弟名義，依利用職務上機會詐取財物未遂罪判林4年6月徒刑，褫奪公權3年；陳、鄧分別被依同罪名判4年、1年徒刑，各褫奪公權3年、1年。

二審時，林僅承認普通詐欺，不認利用職務上機會詐取財物，合議庭考量一審判決未將跑車申請理賠部分納入審理，撤銷原判決，但改判後刑度仍相同。案件上訴後，最高法院認為判決用法沒有違誤，駁回上訴，今年11月間定讞。