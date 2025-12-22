改善舊市區淹水風險 花蓮南濱滯洪池防災 還可串連市區觀光廊帶

花蓮舊市區東側自由、和平排水分區地勢低窪，長期面臨豪雨積淹水風險，花蓮縣政府為強化防洪韌性，要施作具防洪與景觀功能的「南濱滯洪池」，結合既有抽水站系統，提升市區排水效能，打造兼顧防災、休憩與觀光的城市新亮點。

花蓮市南濱抽水站主要匯集自由街、和平路及大禹街一帶地下排水後排入外海，因設備老舊、排洪量不足，無法因應近年極端氣候帶來的強降雨。儘管縣府完成抽水站擴建，但在豪雨期間仍需搭配滯洪設施，才能有效發揮防洪效益。

縣府建設處指出，南濱滯洪池工程日前正式動工，完工後將與南濱抽水站、排水幹線及制水閘門系統整合運作，全面提升區域防洪能力，降低市區淹水風險。特別的是，下方是滯洪池空間，上方是景觀休憩區，採開放空間營造，有橋梁供民眾行走，可欣賞綠地與水池景色。

除防洪功能外，工程導入景觀與生態營造理念，規畫綠化空間、休憩動線等，串連日出大道、太平洋公園及東大門夜市等重要觀光地點，打造兼具防災、休閒與景觀價值的多功能生態公園，成為花蓮防洪建設與永續發展的重要里程碑。

建設處說明，工程基地位於自由街南側、和平路北側及縣道193線西側，用地面積約3.49公頃，可提供約4萬5千立方公尺有效滯洪容量，總經費1億9980萬元，工期550日曆天，未來花蓮市自由、和平排水分區整體防洪保護標準，將由3年重現期提升至5年重現期。