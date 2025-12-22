花蓮暫置千桶廚餘 拚月底清除

受光復洪災與非洲豬瘟疫情影響，花蓮環保科技園區暫置逾1000桶、約160噸家戶與事業廚餘。環保局啟動短中長期因應方案，短期設備修復與堆肥處理，最快本月底清除廚餘，未來將擴充量能、分流處理與堆肥中心，推動廚餘資源化再利用。

鳳林鎮長橋里長邱進崑說，鳳林環保科技園區距住宅區約5公里，平時聞不到廚餘味道，仍希望盡快移走，避免環境汙染。

環保局指出，環科廚餘處理廠10月27日恢復運作，日處理量由原本40噸降至10噸，明顯不及每天家戶及事業廚餘生成量，現場暫置約160噸。本月12日有更換處理設備零件，廚餘破碎、脫水後，搭配廠區內堆肥資源化處理，每天可去化約50噸廚餘，估月底前處理完成目前暫置廚餘量。

中期措施包括與中華紙漿花蓮廠協調，利用直立式醱酵槽分流處理部分家戶廚餘，每天可增約5噸處理量；也將在環科園區新設2座廚餘快速醱酵處理廠、1座黑水虻生物處理系統，上線後日處理量達50至80噸。

環保局指出，行政院公布明年起全面禁廚餘養豬，為提升處理量能，將規畫與花蓮廠合作設置高效能堆肥中心，預估日處理量70噸，廚餘可轉化為堆肥。