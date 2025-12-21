北市孤狼攻擊過後…基隆港務警察總隊提高警戒 確保港口第一線安全

台北車站地下街及捷運中山站商圈發生擲煙霧彈、隨機殺人案，基隆港務警察總隊今天表示，已在基隆港區增派警力，提升巡邏密度，加強守護港區安全。

基警總隊表示，西岸旅客中心及周邊人潮密集處所，今起加強警戒及巡邏密度等安全維護勤務，每天上午8時至下午6時，自郵輪停靠期間各時段，加派安全維護警力5名、保安隊特警2名及刑警隊4名，在旅檢室及周邊人潮聚集處執行守望及巡邏。遇緊急狀態調派警力8名，後續支援警力6名，合計14名，總計規畫強化警力為35人。

基警總隊指出，未來將採取不定時、不定點巡邏方式，結合監視系統掌握港區動態，強化預警與應變能力，並主動盤查可疑人、事、物，防範任何可能危害公共安全情事。警方也會與港務公司、航港單位及相關協勤人員保持密切聯繫，落實橫向通報機制，確保突發狀況能即時處置，迅速排除風險，維護港區正常運作。