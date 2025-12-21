「宜路平」專案奏效 縣府道路養護勇奪「金路獎」九連霸全國第一

宜蘭縣政府從106年起連續9年在交通部公路養護考核中榮獲全國第一，獲頒「金路獎」最高成績獎項，全國無人能敵，也讓各縣市政府刮目相看。縣府透過執行「宜路平」專案，對於道路養護作法更貼心細膩，所管養的道路幾乎看不到人孔蓋，避免路面重複挖埋。

宜蘭在「金路獎」縣市政府路況養護項目，拿下績優最高分，連續多年獲中央肯定。今年內政部評核結果指出，縣府在養護制度、道路管理流程與現地維護品質等多項指標上讓人看見扎實的成效；拿下全國「九連霸」成果是團隊長期投入、踏實執行與持續精進的累積。

全縣道路維管分成中央公路單位、地方縣市政府及鄉鎮市公所分層負責的養護道路，例如宜蘭市的縣民大道，羅東鎮與五結鄉的傳藝路，用路人行駛時的感覺平順，不會有坑坑巴巴，原因是縣府把原本的道路人孔移到旁邊的綠帶，用路人不致因為行駛過人孔蓋而感覺路不平。

縣府交通處表示，縣府訂定「宜路平」專案長年執行，建立扎實的維護基礎，目標是改善道路品質，作法更貼心細膩，透過定期稽查、e化管理與地方公所及管線單位合作，減少孔蓋、及時修補坑洞，並且經由整合路面刨鋪，檢討道路斷面廣設公共設施帶、設置「類共同管溝」，提升用路人安全與舒適度，建構友善交通環境。

「宜路平」除了路面平整，另也包含橋梁維護、系統性人行空間改善，縣府認為道路不只是道路，而是重要基礎建設、傳遞溫暖友善的宜居空間。

針對這次內政部金路獎考核，縣府特別在系統管理推動上，建置土木公務資訊維護管理系統，整合14項子系統並通過ISO認證，將巡查紀錄、坑洞熱區、缺失改善及災害點等資訊一體化管理，使養護流程更具系統性與精準度，系統能即時呈現缺失位置及改善進度，提升道路狀況掌握能力。