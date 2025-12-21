快訊

光復洪災、非洲豬瘟雙衝擊 花蓮暫置160噸廚餘環保局拚月底清空

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受花蓮縣光復洪災與非洲豬瘟疫情影響，花蓮環保科技園區暫置逾1000桶、約160噸家戶與事業廚餘環保局表示，啟動短、中、長期因應方案，短期設備修復與堆肥處理，最快可於月底前清除廚餘，未來將擴充量能、分流處理與堆肥中心等，推動廚餘資源化再利用。

花蓮家戶廚餘每天約20噸，過去送往位於鳳林鎮的環保科技園區；事業廚餘每日約30噸，則由業者收運至外縣市養豬場。但光復洪災造成環科園區淤泥堆積，高效處理設備泡水受損，家戶廚餘處理被迫停擺，10月又遇非洲豬瘟疫情，全國禁止廚餘養豬，導致大量廚餘無法即時去化，只能愈堆愈多。

環保局指出，環科廚餘處理廠於10月27日恢復運作，但日處理量由原本40噸降至10噸，明顯不及每天家戶及事業廚餘生成量，現場暫置約160噸、1000餘桶廚餘。

在短期改善方面，環保局表示，已於本月12日更換處理設備零件，廚餘破碎、脫水後，搭配廠區內堆肥資源化處理，每天可去化約50噸廚餘，預估可於月底前處理完成目前暫置的廚餘量。

中期措施則包括與中華紙漿花蓮廠協調，利用直立式醱酵槽分流處理部分家戶廚餘，每天可增加約5噸處理量；同時也將在環科園區新設2座廚餘快速醱酵處理廠、1座黑水虻生物處理系統，預計4至6個月上線後，日處理量可達50至80噸，逐步消化新增及暫置廚餘。

環保局指出，行政院公布自明年起全面禁止廚餘養豬，為因應政策並提升整體處理量能，未來將規畫與花蓮廠合作設置高效能堆肥中心，預估日處理量約70噸，廚餘可轉化為堆肥作為土壤改良劑。

另外，針對廚餘桶數量不足、處理規費、地磅站及清洗廚餘桶區域等問題，環保局規畫採購6000個廚餘桶供業者暫放使用，處理規費方面，將維持至月底前暫不收費，後續再與業者討論；地磅站與清洗區也一併納入後續設置規畫。

廚餘 非洲豬瘟 環保局

