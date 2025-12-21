謝藩東病逝 曾任3屆基隆區漁會總幹事 退休後出版「漁業小兵見聞錄」

擔任基隆區漁會3屆總幹事的謝藩東，退休後仍關心台灣漁業，出版「漁業小兵見聞錄」，希望有助台灣在「新畜牧時代」找出活路。謝藩東日前病逝，家屬發文追思，漁業界友人也追念他對漁業的貢獻。

謝藩東原在基隆海事職校（海大附中前身）任職，2001年出任基隆區漁會總幹事。「半路出家」的他，參加一場又一場研討會、觀摩會和講習，增進專業能力，襄助漁會理事長並帶領漁會同仁，透過漁會運作推動基隆漁業發展。

2013年退休，謝藩東享受含飴弄孫之樂數年，著手整理資訊，回顧台灣漁業發展史，並爬梳記憶，寫出總幹事任內見聞及省思，希望出版「漁業小兵見聞錄」這本書，能讓更多人認識漁業。

謝藩東在書中除描述台灣漁業發展史，對基隆區漁會、崁仔頂也有著墨，另有「漁民素描」專章，刻畫不同類型的漁村人物。

全球「過漁」現象，讓各國加強海洋保育。謝東藩認為，未來的台灣漁業，不應仍採狩獵模式，要跟進漁業先進國家發展養殖業才是活路。

謝藩東多年前罹癌，他在大學任教的女婿廖運志在臉書貼文，追思岳父除了幽默、酒量好，還特別會忍痛。勇敢經歷多次化療及手術，面對醫生關懷總能笑著說不痛，果然是海軍陸戰隊的硬漢。為基隆漁業盡心盡力的「漁業小兵」已卸下重擔，功德圓滿。

任公職的媳婦黃雪卿也追憶謝藩東退休後，常常去崁仔頂買新鮮漁貨，餵飽嘴饞的全家人。在家族聚會中，也總是時時讓人感受到他對兒、孫的用心。再也見不到那麼好的爸爸，忍不住難過和流淚，但想到爸爸再不用再受病痛折磨，也只能忍痛順從老天爺的安排。

謝藩東的家屬已擬妥訃文告知親友，謝在12月16日上午7時28分過世，享壽75歲。子女等家眷隨侍在側，移靈基隆市立殯儀館，擇於12月28日在崇仁廳設奠，上午8時30分家祭，9時公祭，懇辭奠儀、花圈等。