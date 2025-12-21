基隆年終演唱會如期開唱 用暖流驅散恐懼 金由歌后、歌王壓軸掀最高潮

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市跨年等級的「潮聲回港」2025基隆年終演唱會，昨晚在國門廣場登場，市長謝國樑等人在開唱前，為北市攻擊事件的亡者默哀。圖／基市府提供
基隆市跨年等級的「潮聲回港」2025基隆年終演唱會，昨晚在國門廣場登場，市長謝國樑等人在開唱前，為北市攻擊事件的亡者默哀。圖／基市府提供

基隆市政府今天表示，跨年等級的「潮聲回港」2025基隆年終演唱會，昨晚在國門廣場登場並圓滿落幕，吸引9萬人次到場，將基隆港城歲末氣氛推向最高點，成功透過超強卡司、特色市集與浪漫燈景，塑造基隆城市亮點。

演唱會前一晚北市發生孤狼式攻擊事件，基市府認為不宜讓恐懼決定城市的節奏，演唱會如期舉辦，並以高規格維安部署守，讓大家安心參與、平安返家。演唱會開始前，全場民眾共同默哀祝禱，願音樂溫暖能傳遞平安力量。

基隆市長謝國樑演唱會前到場，實地了解場域動線、維安配置與民眾狀況，以行動展現守護市民安全的決心。市警局增設行動派出所，動員逾百名警力，強化現場即時防護，讓每個來到港邊的民眾，都能無憂地享受音樂的力量。

基隆年終演唱會由單先生&Varsam及浪犬演出熱血開場，柯有倫、GENBLUE 幻藍小熊、怕胖團 PAPUN BAND、芒果醬 Mango Jump及 icyball 冰球樂團，接著輪番上陣。新生代男團ARKis在成軍一周年，也在基隆登台。壓軸時段，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱演出，引爆演唱會最高潮。

睽違舞台5年的藝人辛龍也在演唱會現身，將回歸後的首場公開演出獻給基隆。辛龍深情獻唱新專輯曲目春暖花開、一夫當關及經典作品愛情釀的酒，醇厚嗓音隨海風吹拂港區，感動現場民眾，並祝福在場民眾新一生意「興隆」。

基隆市文化觀光局表示，透過年終演唱會與多元互動設計，成功打造城市歲末亮點，不僅提供市民高品質的藝文活動，也吸引大量外地遊客，展現了基隆的城市魅力。市府將持續發展具代表性的節慶活動，將基隆打造成北台灣最具活力與文化深度的海港城市。

「潮聲回港」2025基隆年終演唱會昨晚在國門廣場登場，市警局動員逾百名警力，強化現場即時防護，讓每個來到港邊的民眾，都能無憂地享受音樂的力量。圖／基市府提供
