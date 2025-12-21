靖娟基金會團隊協助查核 基市體檢親子館、祖孫館 提供親子更安全環境

基隆市政府在各行政區設立親子館或祖孫館，提供親子友善空間。兒童及少年事務處今天表示，為確保嬰幼兒及親子活動安全，與靖娟兒童安全文教基金會合作啟動「總體檢」，全面盤點館舍設施，落實預防性安全管理，防範意外發生。

基市府在中正區設立祖孫館，其他6個行政區設立親子館，提供民眾就近安排親子活動。兒少處長吳雨潔說，親子館和祖孫館是支持家庭育兒、促進世代交流的重要場域，環境安全不容許有任何疏忽，希望透過外部專業資源更客觀地檢視館舍環境，提前發掘並改善隱形危機，讓每一位家長在陪伴孩子時，都能感到無比安心。

兒少處指出，靖娟兒童安全文教基金會副執行長彭詠晴日前帶領團隊，前往各區親子館和祖孫館，針對親子活動空間動線規畫、整體環境設備、教玩具遊戲設備，以及公共安全消防逃生4個項目逐一查核。

基金會查核小組除了關注設施是否符合兒童使用安全標準，更針對潛在風險提出具體改善建議，協助各場館即時強化防護措施，將意外發生的風險降至最低。