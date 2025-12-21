聽新聞
強化防災韌性！台東41公里電纜下地 明年起逐年施作

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東東海岸仍保有大量架空電桿，每逢颱風，斷桿、停電問題頻傳，也影響沿線景觀。記者尤聰光／攝影
台東東海岸仍保有大量架空電桿，每逢颱風，斷桿、停電問題頻傳，也影響沿線景觀。記者尤聰光／攝影

2023年小犬颱風造成蘭嶼全島大停電，成為居民心中陰影。有鑑於此，行政院與台電加速推動蘭嶼電纜下地，提前於今年3月完工，但台東東海岸仍有大量電桿，每遇颱風常斷桿或停電，台電表示，已規畫17處路段逐年地下化，強化防災韌性。

議員高美珠說，東海岸及離島地區在颱風侵襲時常停電，沿海電桿一被強風吹倒，生活、通訊及醫療都受影響，應優先從長濱、泰源等高風險地區著手，仿效蘭嶼經驗逐步完成電纜地下化，減少颱風來襲時無電可用的窘境。

台電台東區處表示，台東東海岸長約90公里，部分路段已完成電纜地下化，目前台東市、東河鄉、成功鎮及長濱鄉等地共規畫17處地下化路段，總長度約41.73公里，會於明年起逐年施工。

台電解釋，電纜地下化費用高昂，約為架空線路的8至12倍，原則上會由政府與台電負擔各半。

台電表示，近年因受國際燃料成本飆漲影響，虧損已超過4000億元，負擔沉重，資源有限情況下，只能優先推動具急迫性且有政府補助的防災韌性工程，地下化工程則須審慎評估必要性與優先順序。

台東 蘭嶼 電纜 離島 台電

