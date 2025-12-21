聽新聞
0:00 / 0:00

預計明年8月啟用 基隆田徑場招商

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆田徑場改建，預計明年完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆田徑場改建，預計明年完工啟用。記者游明煌／攝影

基隆市政府耗資9億多元的田徑場改建工程歷經波折，日前包括田徑場、停車場及周邊運動服務設施啟動OT招商說明會，近日將上網公告招標，營運基地面積約1萬309平方公尺，預計明年8月啟用，將打造運動訓練、休閒體驗與專業服務的多功能運動場域。

市立田徑場陪伴市民逾40年，改建工程歷經工程延宕、解約、重新發包，並向中央再爭取1億元改設國際賽事標準跑道，封閉至今近5年，2023年重新發包開工，目前正施作跑道PU面，看台區已建好，工程進度逾74%，預計明年5月完工。

完工後的新看台融合現代設計美學與實用功能，全面提升觀賽體驗可容納2千人，看台下方規畫多處室內運動空間，網球場與風雨籃球場雨天也能運動。另跑道全面升級，不僅可辦全國性競賽，更成選手訓練與市民運動重要空間。為解決交通停車問題，立體停車場規畫可容納200輛汽車及178輛機車，改善場館周邊停車問題。

市長謝國樑說，市府歷經民意需求評估、公聽會、招商說明會等前置作業，綜合基隆民眾使用需求，日前舉辦招商說明會，期望導入民間產業資源投入基隆。招商顧問公司廣恆進指出，現場潛在投資人詢問度高。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，市府全力支持運動場館促參，期望讓基隆公共運動設施明年提供市民更安全、舒適的運動環境及服務品質，近日上網公告招標，公告期45日。在地民眾盼明年如期啟用，不要再延宕。

基隆 停車場 謝國樑 體育 投資人

延伸閱讀

今晚國門廣場基隆年終演唱會 謝國樑：逾百警力最高規格維安

9億改建基隆田徑場明年8月啟用 促參OT招商近日上網公告招標

基隆151家「有愛店家」通過認證 6條有愛旅圖打造無障礙環境

兩波東北季風北台灣濕涼…明天「冬至」慎防大雨 耶誕節降溫

相關新聞

強化防災韌性！台東41公里電纜下地 明年起逐年施作

2023年小犬颱風造成蘭嶼全島大停電，成為居民心中陰影。有鑑於此，行政院與台電加速推動蘭嶼電纜下地，提前於今年3月完工，...

廣角鏡／花蓮富里鄉 稻草喵樂園

花蓮縣富里鄉農會在每年秋收後結合藝術創作與農村景觀，推出「稻草藝術季」帶動地方觀光，今年以「富里喵樂園」為主題，集結在地...

預計明年8月啟用 基隆田徑場招商

基隆市政府耗資9億多元的田徑場改建工程歷經波折，日前包括田徑場、停車場及周邊運動服務設施啟動OT招商說明會，近日將上網公...

基隆河八堵抽水站因白色泡沫二度停抽 水質合格今晚恢復抽水

基隆河八堵抽水站上月27日才發生油汙染，逾18萬用水戶受影響，本月18日上游暖暖溪又發現不明白色泡沫汙染物，環保局採樣追...

聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎 師長出席分享文學新秀獲獎榮耀

第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮在縣府文康中心舉行，今年初賽分成6個組別，吸引超過1411名國中小學生參與書寫競...

台北隨機攻擊4死11傷撼全國！ 維安升級台東跨年不喊卡

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於海濱公園登場，卡司集結張惠妹、ALin等多位天后歌王，消息一出即引發熱烈討論，預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。