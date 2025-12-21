預計明年8月啟用 基隆田徑場招商

基隆市政府耗資9億多元的田徑場改建工程歷經波折，日前包括田徑場、停車場及周邊運動服務設施啟動OT招商說明會，近日將上網公告招標，營運基地面積約1萬309平方公尺，預計明年8月啟用，將打造運動訓練、休閒體驗與專業服務的多功能運動場域。

市立田徑場陪伴市民逾40年，改建工程歷經工程延宕、解約、重新發包，並向中央再爭取1億元改設國際賽事標準跑道，封閉至今近5年，2023年重新發包開工，目前正施作跑道PU面，看台區已建好，工程進度逾74%，預計明年5月完工。

完工後的新看台融合現代設計美學與實用功能，全面提升觀賽體驗可容納2千人，看台下方規畫多處室內運動空間，網球場與風雨籃球場雨天也能運動。另跑道全面升級，不僅可辦全國性競賽，更成選手訓練與市民運動重要空間。為解決交通停車問題，立體停車場規畫可容納200輛汽車及178輛機車，改善場館周邊停車問題。

市長謝國樑說，市府歷經民意需求評估、公聽會、招商說明會等前置作業，綜合基隆民眾使用需求，日前舉辦招商說明會，期望導入民間產業資源投入基隆。招商顧問公司廣恆進指出，現場潛在投資人詢問度高。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，市府全力支持運動場館促參，期望讓基隆公共運動設施明年提供市民更安全、舒適的運動環境及服務品質，近日上網公告招標，公告期45日。在地民眾盼明年如期啟用，不要再延宕。