花蓮光復獵人送驗原民自製獵槍 成全國合格首例

中央社／ 花蓮縣20日電

原住民自製獵槍過去常傳出走火或誤擊意外，政府今天正式規範獵槍規格及申請資格，花蓮光復鄉富南村一名獵人的自製獵槍，獲國防部槍枝安全檢驗通過，是全國第一把合格的原民自製獵槍。

花蓮縣警察局今天表示，今年收到來自光復鄉富南村、吉安鄉光華村及新城鄉北埔村共3名獵人，申請自製乙式獵槍安全檢測，經警局預檢合格後，10日送至國防部軍備局規格鑑測中心檢驗。

花蓮縣警察局表示，昨天收到鑑驗結果，南富村獵人申請的獵槍檢驗合格，是全台第一把獲得檢驗合格的乙式自製獵槍，另外2把槍枝因彈藥室尺寸不符規格被退回。

花蓮縣警局表示，內政部今年3月15日會同國防部、原民會發布「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，將新申請製造持有獵槍採用雙軌制，可申請甲式獵槍或乙式獵槍，甲式獵槍由內政部許可廠商製作的制式獵槍，乙式獵槍則由原住民自製，但須送國防部軍備局規格鑑測中心檢測。

花蓮警方說明，原民獵人申請乙式自製獵槍，需先完成原民會自製獵槍安全使用訓練並取得合格證明，才能依規定向保管地警察單位申請獲得製造許可，並於1個月內製作完成、向保管地的派出所申請國防部安全檢測。

原民自製獵槍需在槍管及槍身金屬面烙印編碼，花蓮縣警察局提供免費雷射烙印，讓申請人能順利完成獵槍製作及檢驗程序。

