聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆河八堵抽水站因白色泡沫二度停抽，水質合格今晚恢復抽水。圖／台水公司提供
基隆河八堵抽水站因白色泡沫二度停抽，水質合格今晚恢復抽水。圖／台水公司提供

基隆河八堵抽水站上月27日才發生油汙染，逾18萬用水戶受影響，本月18日上游暖暖溪又發現不明白色泡沫汙染物，環保局採樣追查汙染源。市府昨說明最大可能是當天凌晨暖暖街電線火警的救災泡沫，還待檢驗才能確認。台水公司表示，基隆河水質檢測合格，八堵抽水站今晚6時復抽。

市府環保局長馬仲豪昨天說，白色泡沫經勘查是來自沿岸雨水排水管排出，匯流暖暖街生活汙水後排入暖暖溪，環保局循線調查附近社區消防設備、洗車業者等，目前發現暖暖街暖暖衛生所前留有當天旁邊有消防救災後產生的白色泡沫，已採檢體送第三方檢測釐清。

基隆市政府發言人呂謦煒說，如果查出白色泡沫確是來自消防局的消防泡沫，如果是緊急救災造成泡沫的發生，是否適用阻卻違法的概念，救災難道也要被處罰嗎，會向環境部請示，是否救災也要開罰？

台水公司今天表示，八堵抽水站18日預防性停止抽水，並同步進行原水採樣及水質檢測。目前經檢測結果顯示，各項水質（含揮發性有機物）均符合相關標準，個別採樣之大腸桿菌群亦屬可由淨水處理程序有效去除項目。

經綜合評估水質檢測結果及供水調度需求，八堵抽水站將依程序於今天晚間6時復抽；復抽後持續加密水質監測及河面巡視，確保取水安全。同時於取水口及新山淨水場原水調節池加設攔油索及吸油棉，提升水源防護能力。

基隆河八堵抽水站因白色泡沫二度停抽，水質合格今晚恢復抽水。圖／台水公司提供
基隆河八堵抽水站因白色泡沫二度停抽，水質合格今晚恢復抽水。圖／台水公司提供

