快訊

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎 師長出席分享文學新秀獲獎榮耀

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影

第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮在縣府文康中心舉行，今年初賽分成6個組別，吸引超過1411名國中小學生參與書寫競賽，今天表揚各組共30名優勝者，不少家長及學校師長到場分享學生的優秀表現，會後還留下來合影留念，氣氛溫馨熱鬧。

聯合盃作文大賽宜蘭初賽上個月舉行，各組命題生活化，包括國小中年級組「打開鉛筆盒」、高年級組「我的幸福事」，國中7年級組「我眼中的校園角落」、8年級組「雨季的故事」、9年級組「那片田、那片海」、高中職組「雪山隧道的禮物與代價」，其中的雨季、山海、雪山隧道，在地學子都相當熟悉，多篇作品因觀點獨特、情感細膩而獲得一致好評。

代理縣長林茂盛表示，聯合盃作文大賽已成為宜蘭重要的語文教育活動之一，不僅激發學生寫作興趣，也讓孩子更懂得用文字表達自我，尤其在數位時代，寫作能力更顯珍貴，透過閱讀與書寫，孩子能看見更多世界，也更認識自己，勉勵學生持續累積寫作能量。

主辦單位聯合報系總經理潘素滿指出，聯合盃作文大賽是全國參賽人數最多的知名比賽，這次宜蘭初賽題目從自我省思、覺察及家庭溫暖關懷，評選30位優勝者進入11月29日的全國總決賽。

她說，作文比賽從來沒有標準答案，例如這次決賽的小學組題目「一台扭蛋機，」不同的扭蛋機裡面有愛心的笑臉的，有問號有獎盃的，你想扭到哪一顆？引發孩子的多元思考與創意。

她說，昨晚發生北捷事件，所以從小情緒教育紓壓很重要，國中全國總決賽題目中「青春路線圖」是一張很多停靠站的捷運地圖，有作業堆積站、情感交流站或科技學習站等，你可以選擇任何一上下車，每人的路線不一樣，旅程發生不同的事，從中探索自我覺察。

另外高中決賽題目「未來的AI分身」，潘素滿說，AI指令建議對待父母要乖巧聽話、對於教師聰明認真、對朋友貼心，不同AI分身建議如何去做，如果有一天你不要這麼做，會怎樣？ AI像人類但又不是人類，它只是0與1下令的機器，透過用筆寫思考，才能AI不被取代。

她表示，聯合盃除了在台灣辦作文大賽，國外有新加坡、馬來西亞，今年增加日本及泰國的比賽，明年邁入聯合盃第20屆，一定會擴大辦理，謝謝縣政府協助宜蘭這麼多年都沒有斷過，期望透過競賽，鼓勵更多孩子提筆書寫，讓語文教育在宜蘭持續扎根與茁壯。得獎作品將陸續刊登於聯合報教育版面與官方網站。

第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影
第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮今天在縣府文康中心舉行，表揚各組優勝者。記者王燕華／攝影

宜蘭

延伸閱讀

作家沐羽刻畫3代移民在台心路 獲台北文學年金

法國茶葉大賽頒獎遇中國鬧場 苗栗獲獎茶農錯愕

聯合盃作文大賽新北市頒獎 鼓勵學子在AI世代培養人文素養

聯合盃作文賽新北區頒獎 學生：AI寫不出真情感

相關新聞

基隆河八堵抽水站因白色泡沫二度停抽 水質合格今晚恢復抽水

基隆河八堵抽水站上月27日才發生油汙染，逾18萬用水戶受影響，本月18日上游暖暖溪又發現不明白色泡沫汙染物，環保局採樣追...

聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎 師長出席分享文學新秀獲獎榮耀

第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮在縣府文康中心舉行，今年初賽分成6個組別，吸引超過1411名國中小學生參與書寫競...

台北隨機攻擊4死11傷撼全國！ 維安升級台東跨年不喊卡

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於海濱公園登場，卡司集結張惠妹、ALin等多位天后歌王，消息一出即引發熱烈討論，預期...

向全台貓奴招手 花蓮富里稻草藝術季打造「喵樂園」

花蓮縣富里鄉農會在每年秋收後結合藝術創作與農村景觀，推出「稻草藝術季」帶動地方觀光，今年以「富里喵樂園」為主題，推出各式...

今晚國門廣場基隆年終演唱會 謝國樑：逾百警力最高規格維安

基隆「潮聲回港2025基隆年終演唱會」今晚在國門廣場登場，預計吸引大量人潮，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領軍，集結跨...

9億改建基隆田徑場明年8月啟用 促參OT招商近日上網公告招標

基隆市政府耗資9億多的田徑場改建工程，預計明年8月完工啟用，田徑場、停車場及周邊運動服務設施日前啟動OT招商說明會，近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。