聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎 師長出席分享文學新秀獲獎榮耀

第19屆聯合盃作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮在縣府文康中心舉行，今年初賽分成6個組別，吸引超過1411名國中小學生參與書寫競賽，今天表揚各組共30名優勝者，不少家長及學校師長到場分享學生的優秀表現，會後還留下來合影留念，氣氛溫馨熱鬧。

聯合盃作文大賽宜蘭初賽上個月舉行，各組命題生活化，包括國小中年級組「打開鉛筆盒」、高年級組「我的幸福事」，國中7年級組「我眼中的校園角落」、8年級組「雨季的故事」、9年級組「那片田、那片海」、高中職組「雪山隧道的禮物與代價」，其中的雨季、山海、雪山隧道，在地學子都相當熟悉，多篇作品因觀點獨特、情感細膩而獲得一致好評。

代理縣長林茂盛表示，聯合盃作文大賽已成為宜蘭重要的語文教育活動之一，不僅激發學生寫作興趣，也讓孩子更懂得用文字表達自我，尤其在數位時代，寫作能力更顯珍貴，透過閱讀與書寫，孩子能看見更多世界，也更認識自己，勉勵學生持續累積寫作能量。

主辦單位聯合報系總經理潘素滿指出，聯合盃作文大賽是全國參賽人數最多的知名比賽，這次宜蘭初賽題目從自我省思、覺察及家庭溫暖關懷，評選30位優勝者進入11月29日的全國總決賽。

她說，作文比賽從來沒有標準答案，例如這次決賽的小學組題目「一台扭蛋機，」不同的扭蛋機裡面有愛心的笑臉的，有問號有獎盃的，你想扭到哪一顆？引發孩子的多元思考與創意。

她說，昨晚發生北捷事件，所以從小情緒教育紓壓很重要，國中全國總決賽題目中「青春路線圖」是一張很多停靠站的捷運地圖，有作業堆積站、情感交流站或科技學習站等，你可以選擇任何一上下車，每人的路線不一樣，旅程發生不同的事，從中探索自我覺察。

另外高中決賽題目「未來的AI分身」，潘素滿說，AI指令建議對待父母要乖巧聽話、對於教師聰明認真、對朋友貼心，不同AI分身建議如何去做，如果有一天你不要這麼做，會怎樣？ AI像人類但又不是人類，它只是0與1下令的機器，透過用筆寫思考，才能AI不被取代。