台北隨機攻擊4死11傷撼全國！ 維安升級台東跨年不喊卡

2026台東跨年晚會「東！帶我走」將於海濱公園登場，卡司集結張惠妹、ALin等多位天后歌王，消息一出即引發熱烈討論，預期吸引上萬民眾共襄盛舉。然而，昨晚台北發生隨機傷人案，造成4死11傷，震驚全台，也讓外界關注各地大型跨年活動是否受影響。對此，台東縣政府表示，跨年活動將照常舉辦，但全面升級維安作為，確保民眾安心迎接新年。

縣府指出，事件發生後，已第一時間邀集警政、消防、醫療及相關單位召開會議，全面盤點跨年晚會的安全措施，其中以維安為最重要考量。由於跨年場域海濱公園屬開放式空間，與封閉式場館不同，無法設置全面安全門檢查隨身物品，但縣府已規畫加派縣內警力支援、提高巡邏密度與見警率，並強化場內外動線巡守與即時應變能力，確保突發狀況能即刻處理。

縣府強調，跨年活動是許多民眾一年一度的重要期待，在確保安全無虞的前提下，不會輕易取消或停辦；相關單位也將持續滾動檢討維安配置，視人潮狀況彈性調整警力，讓活動能在安全、有序的環境中進行。

對於維安升級措施，民眾普遍表示支持。有計畫攜家帶眷參加跨年的李小姐表示，看到近期社會事件難免會擔心，但得知縣府已加強警力部署，仍會照原計畫前往，「希望大家提高警覺，也相信警方的專業」。也有年輕樂迷指出，活動照常舉辦讓人安心，跨年本來就是開心的事，只要現場秩序好、警力看得到，就會更放心享受演出。

縣府呼籲，民眾參與跨年活動時，若發現任何可疑人事物，務必立即通報現場警力或工作人員，共同守護活動安全。縣府也重申，將以最高規格做好維安準備，讓台東跨年在歡樂與安全中迎向嶄新一年。