向全台貓奴招手 花蓮富里稻草藝術季打造「喵樂園」

花蓮縣富里鄉農會在每年秋收後結合藝術創作與農村景觀，推出「稻草藝術季」帶動地方觀光，今年以「富里喵樂園」為主題，推出各式各樣可愛的貓造型藝術品，向全台「貓奴」招手，24日開幕當天還有農遊體驗、市集及富里風味品嘗等。

「富里喵樂園」以「藝術 × 農村 × 萌貓」為主題，集結在地藝術家、青年創作者與農村職人共同參與，包含1座大型稻草藝術、4座大型竹編創作作品，有可愛的貓咪，也有大老鼠，近日作品已陸續就定位，不少民眾提前到展場打卡拍照。

在地農民張裕明在冬天農閒時化身藝術家用稻草創作，趕工好幾天做出一隻大貓咪。他說，先用竹子和鋼筋做骨架，再兩人一組合力將稻草縫在鐵網上，頗為費力。

知名漫畫家敖幼祥團隊也加入，設計漂流米為主體的貓造型藝術品，還有在地社區、學校共同投入創作19件作品

富里鄉農會總幹事張素華說，花蓮近年歷經許多天災，9月又發生光復鄉馬太鞍溪堰塞湖的災情，不安定的年代，心靈更需要療癒，以貓咪為主題就是希望為花蓮加油打氣。