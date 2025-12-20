向全台貓奴招手 花蓮富里稻草藝術季打造「喵樂園」

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富里「稻草藝術季」今年以「富里喵樂園」為主題，多件可愛作品已陸續進入展場就定位。圖／讀者提供
花蓮富里「稻草藝術季」今年以「富里喵樂園」為主題，多件可愛作品已陸續進入展場就定位。圖／讀者提供

花蓮富里鄉農會在每年秋收後結合藝術創作與農村景觀，推出「稻草藝術季」帶動地方觀光，今年以「富里喵樂園」為主題，推出各式各樣可愛的貓造型藝術品，向全台「貓奴」招手，24日開幕當天還有農遊體驗、市集及富里風味品嘗等。

「富里喵樂園」以「藝術 × 農村 × 萌貓」為主題，集結在地藝術家、青年創作者與農村職人共同參與，包含1座大型稻草藝術、4座大型竹編創作作品，有可愛的貓咪，也有大老鼠，近日作品已陸續就定位，不少民眾提前到展場打卡拍照。

在地農民張裕明在冬天農閒時化身藝術家用稻草創作，趕工好幾天做出一隻大貓咪。他說，先用竹子和鋼筋做骨架，再兩人一組合力將稻草縫在鐵網上，頗為費力。

知名漫畫家敖幼祥團隊也加入，設計漂流米為主體的貓造型藝術品，還有在地社區、學校共同投入創作19件作品

富里鄉農會總幹事張素華說，花蓮近年歷經許多天災，9月又發生光復鄉馬太鞍溪堰塞湖的災情，不安定的年代，心靈更需要療癒，以貓咪為主題就是希望為花蓮加油打氣。

富里鄉農會表示，今年稻草藝術祭從24日起在羅山農特產品展售中心周邊展出，開幕日當天規畫農遊體驗區、農遊主題市集及「富里風味品嘗等活動，歡迎親子家庭、遊客前來互動參與，欣賞特色農村文化。






富里 貓咪 花蓮

