向全台貓奴招手 花蓮富里稻草藝術季打造「喵樂園」
花蓮縣富里鄉農會在每年秋收後結合藝術創作與農村景觀，推出「稻草藝術季」帶動地方觀光，今年以「富里喵樂園」為主題，推出各式各樣可愛的貓造型藝術品，向全台「貓奴」招手，24日開幕當天還有農遊體驗、市集及富里風味品嘗等。
「富里喵樂園」以「藝術 × 農村 × 萌貓」為主題，集結在地藝術家、青年創作者與農村職人共同參與，包含1座大型稻草藝術、4座大型竹編創作作品，有可愛的貓咪，也有大老鼠，近日作品已陸續就定位，不少民眾提前到展場打卡拍照。
在地農民張裕明在冬天農閒時化身藝術家用稻草創作，趕工好幾天做出一隻大貓咪。他說，先用竹子和鋼筋做骨架，再兩人一組合力將稻草縫在鐵網上，頗為費力。
知名漫畫家敖幼祥團隊也加入，設計漂流米為主體的貓造型藝術品，還有在地社區、學校共同投入創作19件作品
富里鄉農會總幹事張素華說，花蓮近年歷經許多天災，9月又發生光復鄉馬太鞍溪堰塞湖的災情，不安定的年代，心靈更需要療癒，以貓咪為主題就是希望為花蓮加油打氣。
富里鄉農會表示，今年稻草藝術祭從24日起在羅山農特產品展售中心周邊展出，開幕日當天規畫農遊體驗區、農遊主題市集及「富里風味品嘗等活動，歡迎親子家庭、遊客前來互動參與，欣賞特色農村文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言