今晚國門廣場基隆年終演唱會 謝國樑：逾百警力最高規格維安
基隆「潮聲回港2025基隆年終演唱會」今晚在國門廣場登場，預計吸引大量人潮，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領軍，集結跨世代超強陣容演唱。因台北發生恐怖攻擊事件，市長謝國樑說，市府選擇不讓恐懼決定城市節奏，將以最高規格的維安部署維護安全。
謝國樑今緊急召集相關單位，指示警察局於活動期間加強部署安全維護措施，增派警力於場域周邊定點守望及機動巡邏，警察局增設行動派出所並動員刑警大隊、保安隊及全市四個分局逾百警力，強化現場即時防護與應變能力。
活動現場配置超過40位工作人員全面支援現場秩序維護，各區人員均佩戴對講機，實施分區巡查、即時回報制度，並與警方建立快速通報與處置流程，確保一旦發現可疑情形能立即處置。
謝國樑說，若民眾仍另有安全考量，亦可於各大平台觀看線上直播，呼籲現場民眾如有任何需求或發現可疑情形，立即向警察或現場工作人員通報。
基隆市文化觀光局表示，卡司陣容橫跨華語金曲、樂團、偶像等多種曲風，除了金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱，超豪華卡司陣容還包括實力唱將柯有倫、超人氣男團ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團等熱門樂團，還有基隆在地之光「2025愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 & Varsam、浪犬。
演唱會以整個港區打造為大型戶外活動場域。自下午4時30分起，潮聲市集將集結基隆在地品牌與特色美食，讓民眾從午後開始悠閒享受美食、市集與海港風景。活動現場也推出多重限量好禮，包括人氣IP「MR. SHARK 鯊魚先生」充氣加油棒、無酒精香檳、發光手環、拍照年報等，周邊布置自海洋廣場到田寮河的燈景路線，有16公尺高耶誕樹及國際人氣IP拍照裝置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言