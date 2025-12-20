今晚國門廣場基隆年終演唱會 謝國樑：逾百警力最高規格維安

基隆「潮聲回港2025基隆年終演唱會」今晚在國門廣場登場，預計吸引大量人潮，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領軍，集結跨世代超強陣容演唱。因台北發生恐怖攻擊事件，市長謝國樑說，市府選擇不讓恐懼決定城市節奏，將以最高規格的維安部署維護安全。

謝國樑今緊急召集相關單位，指示警察局於活動期間加強部署安全維護措施，增派警力於場域周邊定點守望及機動巡邏，警察局增設行動派出所並動員刑警大隊、保安隊及全市四個分局逾百警力，強化現場即時防護與應變能力。

活動現場配置超過40位工作人員全面支援現場秩序維護，各區人員均佩戴對講機，實施分區巡查、即時回報制度，並與警方建立快速通報與處置流程，確保一旦發現可疑情形能立即處置。

謝國樑說，若民眾仍另有安全考量，亦可於各大平台觀看線上直播，呼籲現場民眾如有任何需求或發現可疑情形，立即向警察或現場工作人員通報。

基隆市文化觀光局表示，卡司陣容橫跨華語金曲、樂團、偶像等多種曲風，除了金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱，超豪華卡司陣容還包括實力唱將柯有倫、超人氣男團ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團等熱門樂團，還有基隆在地之光「2025愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 & Varsam、浪犬。