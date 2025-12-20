富里稻草藝術季以貓為主題 盼療癒天災受傷花蓮

快訊

中央社／ 花蓮縣20日電

二期稻作收割完，花蓮縣富里鄉稻農的創作時間開始，運用稻桿、竹子跟藤材，在農田裡創作老鼠跟貓，為今年的稻草藝術季準備，希望用可愛的貓咪，療癒今年因天災受傷的花蓮。

富里鄉稻草藝術季邁入第7屆，在羅山展售中心旁的田間舉行，今年主題為「富里喵樂園」。富里鄉農會表示，早期農村生活茅草屋容易有老鼠，會飼養貓抓老鼠，貓是農村熟悉的身影。

農民張裕明分享創作過程，以竹子跟鋼筋做骨架，鐵網做面，至少2人一組，一人在內，一人在外，合力將稻草一針一線縫在鐵網上，趕工好幾天，終於做成這隻大貓咪，他說，「最近老鼠太多，貓要做得凶一點」。

活動現場有各樣稻草做成的貓造型，也有不少「敵人」老鼠在內，農民藝術家把握時間，為即將開幕的藝術季準備作最後調整。劉姓農民說，他們一組人約6、7人，大約做10天就完成。

富里鄉農會總幹事張素華說，這幾年花蓮歷經很多天災，今年光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情也造成傷害，在不安定的年代需要療癒心靈，因此今年決定以可愛的貓咪為主題，為花蓮加油。

「富里喵樂園」稻草藝術季將於24日開幕，集結在地藝術家、青年創作者與農村職人共同參與，展出超過20個「喵系主題」作品，現場有設置稻草貓雕塑、貓咪稻草迷宮及農產手作體驗等。

富里 老鼠 貓咪

