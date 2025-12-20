9億改建基隆田徑場明年8月啟用 促參OT招商近日上網公告招標

基隆市政府耗資9億多的田徑場改建工程，預計明年8月完工啟用，田徑場、停車場及周邊運動服務設施日前啟動OT招商說明會，近日將上網上網公告招標，以委託室內運動場地營運為主，委託營運基地面積約1萬309平方公尺，打造運動訓練、休閒體驗與專業服務的多功能運動場域。

市立田徑場陪伴市民逾40年，改建工程一波三折，歷經多年工程延宕、解約、重新發包施作，並向中央再爭取到1億改設國際賽事標準跑道。封閉至今近5年，2023年重新發包開工施作，目前正在施做跑道PU面，看台區已建好。工程進度逾74%，預計明年5月完工。

市立田徑場是基隆市唯一大型運動競賽場所，1979年興建完成，至今已使用46年，各種田徑賽事主要場地，平日為民眾跑步運動熱門地點，每年使用人數超過30餘萬人次，以前老舊不堪還漏水。

新的看台融合現代設計美學與實用功能，全面提升觀賽體驗，可容納2千人。看台下方規畫多處室內運動空間，提供多元運動使用，網球場與風雨籃球場雨天也能運動。跑道全面升級，未來不僅可舉辦全國性競賽，更成為選手訓練與市民運動的重要空間，採用藍色PU跑道。

為解決交通停車問題，規畫可容納200輛汽車及178輛機車的立體停車場，大幅改善場館周邊停車問題。

市謝市長國樑說，市府歷經民意需求評估、公聽會、招商說明會等前置作業，綜合基隆民眾使用需求，日前也在別在台北世界貿易中心舉辦招商說明會，期望導入民間產業資源投入基隆。

招商顧問公司廣恆進指出，本案是基隆最大規模的運動場域委託營運案，備受期待，委託範圍主要包含二處，一是基隆市立田徑場建築物地上4層，含籃球場、網球場、室內運動多功能運動空間等，及停車場車位計200格；二是基隆市市民體育活動中心，以室內網球場3座，運動教室等。以委託室內運動場地營運為主，二處委託營運基地面積共1萬0309平方公尺，現場潛在投資人詢問度高，反應熱絡。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，市府全力支持運動場館促參，期望讓基隆公共運動設施明年迎來嶄新階段，提供市民更安全、舒適、多元的運動環境及服務品質，近日上網公告招標，公告期45日。