基隆151家「有愛店家」通過認證 6條有愛旅圖打造無障礙環境

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆打造無障礙環境，151家店通過「有愛店家」認證，並打造6條有愛旅圖。圖／基隆市政府提供
基隆打造無障礙環境,151家店通過「有愛店家」認證,並打造6條有愛旅圖。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為提供身障者及長者更友善空間，培訓50位「有愛輔導員」，深入全市七區實地輔導，2年已有151家店家通過「有愛店家」認證，從使用者第一視角理解需求，調整動線、改善空間與友善服務的無障礙環境，並設計「有愛旅圖」，串連全市景點、有愛店家，規畫六條友善主題路線。

社會處長楊玉欣表示，「有愛店家」認證，讓無障礙與友善服務不再只是政策理念，而是實際落實在街區與生活場域。輔導工作的五大指標包括出入平坦、走道平順、桌椅平穩、服務平等及視聽平權，逐一拜訪輔導店家，最終有75家合作推廣型及76家示範改造型店家取得認證。

有愛輔導員是計畫得以落實重要關鍵，培訓時透過聽障、視障講者的經驗分享與情境模擬，引導輔導員從使用者第一視角理解需求，並在實地輔導時提供動線調整、空間改善與友善服務建議，協助店家在硬體設施與服務態度上同步提升，達成「可被使用」的無障礙環境。

市府完成「有愛城市無障礙微旅行—有愛旅圖」，串連全市七區景點、在地組織與通過認證的有愛店家，規畫六條主題路線，都經實地檢視動線安全與便利性，提供身心障礙者、行動不便者、長者、照顧者及親子家庭完整的無障礙旅遊資訊，實用又方便。

市長謝國樑因正接受聲帶治療，昨在成果發表會以手語向151家通過「有愛店家」認證的店家致謝，宣布有愛旅圖啟用，謝國樑表示，市府從日常生活服務到城市旅遊發展，打造真正讓每一個人都能安心使用的友善環境。

以和平島地質公園為例，除有完善無障礙環境外，還提供視障人士專屬導覽服務，貼心設置可觸摸的導覽圖冊，讓視障者藉此辨識形狀，更透過智慧手機中英雙語語音，讓身障者、長者也能感受壯觀海蝕地形及奇岩之美。

基隆市盲人福利協進會理事長何碧珍說，透過點字的觸摸，對視障朋友而言，較有想像空間，視障觸摸體驗圖冊擴大視障者的生活經驗，也為環境教育和生態導覽提供新體驗。

社會處表示，有愛店家的地址及六條主題路線可查詢官網

市長謝國樑因正接受聲帶治療，昨在成果發表會以手語向151家通過「有愛店家」認證的店家致謝。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑因正接受聲帶治療,昨在成果發表會以手語向151家通過「有愛店家」認證的店家致謝。圖／基隆市政府提供
基隆打造無障礙環境，151家店通過「有愛店家」認證。圖／基隆市政府提供
基隆打造無障礙環境，151家店通過「有愛店家」認證。圖／基隆市政府提供

視障者 身障者 謝國樑 基隆

相關新聞

9億改建基隆田徑場明年8月啟用 促參OT招商近日上網公告招標

基隆市政府耗資9億多的田徑場改建工程，預計明年8月完工啟用，田徑場、停車場及周邊運動服務設施日前啟動OT招商說明會，近日...

颱風停電不再慌！台電規畫台東41公里地下電纜 強化防災韌性

2023年小犬颱風重創蘭嶼，造成全島大規模停電，成為居民心中難忘的回憶。為避免類似災害再次發生，行政院與台電協調，加速推...

基隆151家「有愛店家」通過認證 6條有愛旅圖打造無障礙環境

基隆市政府為提供身障者及長者更友善空間，培訓50位「有愛輔導員」，深入全市七區實地輔導，2年已有151家店家通過「有愛店...

花監爆職場霸凌案 當事人：報告到典獄長也沒用

花蓮監獄一名女主管遭指控，在全體職員、收容人面前大聲訓斥、羞辱貶低下屬，還有公傷不給假情事，當事人稱，一路報告到典獄長，...

廣角鏡／太平山元旦日出 這次看不到

太平山國家森林遊樂區每年元旦都吸引大批民眾欣賞第一道日出，但因園區聯外道路崩塌整治工程，有交通管制，明年元旦將不循例提早...

基隆暖暖溪出現大量白色泡沫 市府：最大可能性是救災泡沫

基隆河八堵抽水站上月27日才發生油汙染，逾18萬用水戶受影響，昨天上游暖暖溪又有大量不明白色泡沫汙染物，環保局採樣追查汙...

