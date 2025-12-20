基隆151家「有愛店家」通過認證 6條有愛旅圖打造無障礙環境
基隆市政府為提供身障者及長者更友善空間，培訓50位「有愛輔導員」，深入全市七區實地輔導，2年已有151家店家通過「有愛店家」認證，從使用者第一視角理解需求，調整動線、改善空間與友善服務的無障礙環境，並設計「有愛旅圖」，串連全市景點、有愛店家，規畫六條友善主題路線。
社會處長楊玉欣表示，「有愛店家」認證，讓無障礙與友善服務不再只是政策理念，而是實際落實在街區與生活場域。輔導工作的五大指標包括出入平坦、走道平順、桌椅平穩、服務平等及視聽平權，逐一拜訪輔導店家，最終有75家合作推廣型及76家示範改造型店家取得認證。
有愛輔導員是計畫得以落實重要關鍵，培訓時透過聽障、視障講者的經驗分享與情境模擬，引導輔導員從使用者第一視角理解需求，並在實地輔導時提供動線調整、空間改善與友善服務建議，協助店家在硬體設施與服務態度上同步提升，達成「可被使用」的無障礙環境。
市府完成「有愛城市無障礙微旅行—有愛旅圖」，串連全市七區景點、在地組織與通過認證的有愛店家，規畫六條主題路線，都經實地檢視動線安全與便利性，提供身心障礙者、行動不便者、長者、照顧者及親子家庭完整的無障礙旅遊資訊，實用又方便。
市長謝國樑因正接受聲帶治療，昨在成果發表會以手語向151家通過「有愛店家」認證的店家致謝，宣布有愛旅圖啟用，謝國樑表示，市府從日常生活服務到城市旅遊發展，打造真正讓每一個人都能安心使用的友善環境。
以和平島地質公園為例，除有完善無障礙環境外，還提供視障人士專屬導覽服務，貼心設置可觸摸的導覽圖冊，讓視障者藉此辨識形狀，更透過智慧手機中英雙語語音，讓身障者、長者也能感受壯觀海蝕地形及奇岩之美。
基隆市盲人福利協進會理事長何碧珍說，透過點字的觸摸，對視障朋友而言，較有想像空間，視障觸摸體驗圖冊擴大視障者的生活經驗，也為環境教育和生態導覽提供新體驗。
社會處表示，有愛店家的地址及六條主題路線可查詢官網。
