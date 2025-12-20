颱風停電不再慌！台電規畫台東41公里地下電纜 強化防災韌性

2023年小犬颱風重創蘭嶼，造成全島大規模停電，成為居民心中難忘的回憶。為避免類似災害再次發生，行政院與台電協調，加速推動蘭嶼電纜地下化工程，並提前在2025年3月完工，成為離島防災韌性的里程碑。相比之下，台東東海岸仍保有大量架空電桿，每逢颱風，斷桿、停電問題頻傳，也影響沿線景觀。

台電台東區處表示，近年受國際燃料成本飆漲影響，累計虧損已超過4000億元，財務負擔沉重，因此在資源有限的情況下，將優先推動具急迫性且有政府補助的防災韌性工程，其他景觀或民眾需求為主的地下化工程暫緩辦理。台電指出，電纜地下化費用高昂，約為架空線路的8至12倍，原則上由政府與台電各半負擔，全面推動仍須審慎評估必要性與優先順序。

目前台東東海岸線長約90公里，部分路段已完成地下化。為提升防災韌性，台電針對台東市、東河鄉、成功鎮及長濱鄉等地區，共規畫17處地下化路段，總長度約41.73公里，將自明年起逐年施工。

台電表示，工程推動需地方政府、道路主管單位及居民協助，包括電桿附掛物拆除、道路挖掘許可核發、路平封路、人手孔降埋，以及橋樑、變壓器、開關等設備放置位置協調等問題，都是工程順利進行的關鍵。

縣議員高美珠指出，東海岸及離島地區每逢颱風都面臨停電困境，沿海電桿易被強風吹倒，生活、通訊及醫療都可能受影響。她認為應優先從長濱、泰源等高風險地區著手，仿效蘭嶼經驗，逐步完成電纜地下化，減少颱風來襲時居民無電可用的窘境。