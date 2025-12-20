花監爆職場霸凌案 當事人：報告到典獄長也沒用

花蓮監獄一名女主管遭指控，在全體職員、收容人面前大聲訓斥、羞辱貶低下屬，還有公傷不給假情事，當事人稱，一路報告到典獄長，卻未收到合理處置，還被調職。花監指出，調單位是避免二次傷害，已收到兩人申訴調查中。

當事人控今年8月起遭該女主管不當管理，曾遭斥責「怎麼這麼番，叫妳做什麼就做什麼，意見這麼多」。

10月在執行入舍檢查時，這名主管人在樓下不在現場，卻說她「挑釁收容人」，威脅懲處，甚至故意挑選「收封」時間，全部職員、上百收容人都在的場合，對她大聲訓斥、羞辱貶低，造成她身心痛苦尋求心理諮商。

當事人指稱，她曾逐級向上反映科室主管的不當管理，一路報告到典獄長，卻未收到合理處置，才於上月14日提出職場霸凌申訴，想要回應有的程序正義。不料，當天下午就接到調職命令，未經她同意調整職務；又聽說，這名女主管施壓讓其他同事不敢接受霸凌案調查，後來也有另名同事因公受傷，女主管卻不給公傷假，也提出霸凌申訴。

獄方證實，收到兩件霸凌申訴案件，當事人提出霸凌申訴案後，已請教化科心理師輔導，也向對方家長說明，將當事人調離原單位是避免與被申訴人接觸，受到二次傷害，若當事人認為有妨礙調查，可提出相關證據，一定依法依規秉公處理。