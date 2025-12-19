舒米恩攜部落青年12/20快閃 為2026台東博覽會暖身
台東縣政府明天在原住民族文化創意產業聚落舉辦「南島波動-快閃音樂會」，邀金曲歌手Suming舒米恩攜手部落青年演出，為明年台東博覽會暖身，縣府歡迎民眾前往欣賞。
台東縣政府原住民族行政處今天發布新聞稿表示，為展現台東多元族群的生命力，將於20日下午3時在台東縣原住民族文化創意產業聚落TTICC中央廣場舉辦「南島波動-快閃音樂會」，由金曲歌手Suming舒米恩攜手他的部落好朋友們「東布青」、「馬蘭部落拉全國」及「wadihang 都蘭青年傳唱隊」等3組青年團隊共同演出。
原民處表示，這場活動是為2026「台東博覽會」暖身，活動以原民文化為核心，呈現部落最真摯的音樂能量，向世界展現台東自許為「南島文化首都」所代表的自在、凝聚與創造精神，並以「部落原生×青年創作×文化底蘊」為主軸。
原民處強調，「南島波動-快閃音樂會」透過輕鬆、自在且具凝聚感的節慶形式，邀請台東縣民眾與國內外旅人走進TTICC。這不僅是音樂文化的展演，更是台東長期推動部落文化復振、跨世代連結的重要行動，讓文化從展場延伸至部落，從象徵轉化為生活中的力量。
