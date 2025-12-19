基隆暖暖溪出現大量白色泡沫 市府：最大可能性是救災泡沫
基隆河八堵抽水站上月27日才發生油汙染，逾18萬用水戶受影響，昨天上游暖暖溪又有大量不明白色泡沫汙染物，環保局採樣追查汙染源。市府今天召開記者會說明，經調查後，發現目前最大可能是當天凌晨暖暖街電線火警的救災泡沫，但還待檢驗才能確認，讓案情出現逆轉。市府說，如果證實是救災泡沫，將向環境部請示是否開單。
市府環保局長馬仲豪說，白色泡沫經勘查是來自沿岸雨水排水管排出，匯流暖暖街生活汙水後排入暖暖溪，環保局循線調查附近社區消防設備、洗車業者等，目前發現暖暖街暖暖衛生所前留有當天旁邊有消防救災後產生的白色泡沫，已採檢體送第三方檢測釐清。
由於基隆河八堵抽水站上游有很多工廠、住宅區，外界有遷移取水口的聲音，馬仲豪表示，八堵抽水站是基隆市民生用水抽水來源之一，是否更移的問題，希望水公司能多所考量，確保基隆用水的安全。
消防局長游家懿表示，昨天凌晨2時獲報暖暖街281巷一處電線起火的情況，為免波及民宅，布泡沫水線滅火。使用的泡沫都必符合無毒、環保的標準才能做為救災使用。
基隆市政府發言人呂謦煒說，目前最有可能的調查方向就是消防泡沫，但消防泡沫本身是無毒害，就不應該去苛責辛苦救災的消防人員，是否有摻雜下水道其他物質的化學變化，要等環保局最後的檢驗結果出來才能判斷。
呂謦煒表示，目前積極調查汙染源，如果查出白色泡沫確是來自消防局的消防泡沫，如果是緊急救災造成泡沫的發生，是否適用阻卻違法的概念，救災難道也要被處罰嗎，會向環境部請示，是否救災也要開罰？
由於暖暖溪5年前也有居民拍下大白色泡沫的汙染物，馬仲豪說5年前是否也有白色泡沫汙染，因時間已久，會再調查清楚，感謝民眾反映，市府會來加強處理。
未來如何加強巡查？馬仲豪表示，只要接獲水汙染通報，環保局第一時間都會到現場了解，針對基隆河，未來環保局、工務處等都會增加巡檢的能量、設備的增購，不要讓水汙染情事發生，但如果萬一發生，也要迅速控制，不讓汙染物不要擴大。
