太平山迎新年送限量書籤 聯外道施工交管元旦不提前開園

新的一年即將來臨，太平山國家森林遊樂區準備「新年紀念編號書籤」送給當天入園遊客。不過，因園區聯外道路進行工程，有交通管制，明年元旦將不循例提早開園，維持在上午7時30分開放，入園遊客恐怕來不及迎接2026第一道日出。

林業及自然保育署宜蘭分署今天宣布，為迎接2026年，規畫贈送具收藏意義的新年紀念編號書籤，每張都有獨立編號，明年1月1日入園遊客可獲贈一張，送完為止。當天首位入園的遊客，不但可獲得珍貴的編號 NO.0001 書籤，還加碼贈送太平山文創商品福袋一分。

太平山海拔高度介於 365公尺至2000公尺左右，核心區如太平山莊，海拔約在1950公尺，有多處欣賞日出的觀景地點，往年常有遊客凌晨衝一波就為看日出，太平山也會在元旦當天提前到凌晨3時開園。

不過，今年因為將聯外道路宜專一線有7K、8.5K兩處路段，正進行有崩塌及整治工程，有交通管制措施。園方考量遊客行程安全，決定元旦當天開園時間維持上午7時30分。