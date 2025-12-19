快訊

太平山迎新年送限量書籤 聯外道施工交管元旦不提前開園

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區是北台灣欣賞日出的好去處。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區是北台灣欣賞日出的好去處。圖／林業署宜蘭分署提供

新的一年即將來臨，太平山國家森林遊樂區準備「新年紀念編號書籤」送給當天入園遊客。不過，因園區聯外道路進行工程，有交通管制，明年元旦將不循例提早開園，維持在上午7時30分開放，入園遊客恐怕來不及迎接2026第一道日出。

林業及自然保育署宜蘭分署今天宣布，為迎接2026年，規畫贈送具收藏意義的新年紀念編號書籤，每張都有獨立編號，明年1月1日入園遊客可獲贈一張，送完為止。當天首位入園的遊客，不但可獲得珍貴的編號 NO.0001 書籤，還加碼贈送太平山文創商品福袋一分。

太平山海拔高度介於 365公尺至2000公尺左右，核心區如太平山莊，海拔約在1950公尺，有多處欣賞日出的觀景地點，往年常有遊客凌晨衝一波就為看日出，太平山也會在元旦當天提前到凌晨3時開園。

不過，今年因為將聯外道路宜專一線有7K、8.5K兩處路段，正進行有崩塌及整治工程，有交通管制措施。園方考量遊客行程安全，決定元旦當天開園時間維持上午7時30分。

宜蘭分署表示，雖然當天入園遊客來不及迎接日出，但是太平山莊跨年夜訂房已滿，入住的旅客還是有機會在山上迎接2026年的第一道曙光。

宜蘭太平山國家森林遊樂區明年元旦維持上午7時30分開園，入園遊客贈送紀念書籤。圖／林業署宜蘭分署提供
宜蘭太平山國家森林遊樂區明年元旦維持上午7時30分開園，入園遊客贈送紀念書籤。圖／林業署宜蘭分署提供

