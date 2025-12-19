台東縱谷也有心靈靠山了 池上社區心理衛生中心啟用

台東縱谷地區的鄉親之後如有裡問題，想抒發聊聊，衛生局今在池上鄉為「社區心理衛生中心」揭牌，這也是繼台東市、成功鎮後，縣內第3個社區型心理支持據點，正式把心理健康服務帶進縱谷生活圈。

縣長饒慶鈴、衛福部次長莊人祥到場見證，地方民代、鄉長與社區團體齊聚一堂，象徵這個心靈補給站正式啟用。饒慶鈴說，池上中心的成立，讓縱谷不再只是風景很美，心理資源也能跟得上生活需求。

池上社區心衛中心目前有9人的專業團隊，包括護理師、心理師、職能治療師、社工與關懷訪視人員，未來會辦理壓力調適、親職支持、情緒照顧等活動，希望讓心理健康不只是出事才去看，而是能自然融入日常，像運動、吃飯一樣重要。

饒慶鈴也分享，近年台東在心理健康的努力已有成果，不只社會安全網考核拿下全國第一，心理諮商與相關活動的使用人次，也從早期的數十人次，成長到現在一年超過600人次、講座遍及職場、校園與社區。

莊人祥則肯定台東把服務做到「走進社區、走進生活」，讓大家能早一點求助、早一點被接住，也期許池上中心成為縱谷居民安心依靠的所在。

衛生局提醒，若有情緒困擾、壓力過大，或只是想找人聊聊，都可就近前往池上、成功或台東市的社區心理衛生中心，也可撥打1925安心專線或縣心理衛生諮詢專線（089）230295，讓專業陪你一起撐過去。