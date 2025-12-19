快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縱谷也有心靈靠山了 池上社區心理衛生中心啟用

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
池上鄉「社區心理衛生中心」裡頭設施裝潢舒適，令人輕鬆，沒有壓力。圖／台東縣政府提供
池上鄉「社區心理衛生中心」裡頭設施裝潢舒適，令人輕鬆，沒有壓力。圖／台東縣政府提供

台東縱谷地區的鄉親之後如有裡問題，想抒發聊聊，衛生局今在池上鄉為「社區心理衛生中心」揭牌，這也是繼台東市、成功鎮後，縣內第3個社區型心理支持據點，正式把心理健康服務帶進縱谷生活圈。

縣長饒慶鈴、衛福部次長莊人祥到場見證，地方民代、鄉長與社區團體齊聚一堂，象徵這個心靈補給站正式啟用。饒慶鈴說，池上中心的成立，讓縱谷不再只是風景很美，心理資源也能跟得上生活需求。

池上社區心衛中心目前有9人的專業團隊，包括護理師、心理師、職能治療師、社工與關懷訪視人員，未來會辦理壓力調適、親職支持、情緒照顧等活動，希望讓心理健康不只是出事才去看，而是能自然融入日常，像運動、吃飯一樣重要。

饒慶鈴也分享，近年台東在心理健康的努力已有成果，不只社會安全網考核拿下全國第一，心理諮商與相關活動的使用人次，也從早期的數十人次，成長到現在一年超過600人次、講座遍及職場、校園與社區。

莊人祥則肯定台東把服務做到「走進社區、走進生活」，讓大家能早一點求助、早一點被接住，也期許池上中心成為縱谷居民安心依靠的所在。

衛生局提醒，若有情緒困擾、壓力過大，或只是想找人聊聊，都可就近前往池上、成功或台東市的社區心理衛生中心，也可撥打1925安心專線或縣心理衛生諮詢專線（089）230295，讓專業陪你一起撐過去。

台東縣衛生局今在縱谷池上鄉為「社區心理衛生中心」揭牌，這也是繼台東市、成功鎮後，縣內第3個社區型心理支持據點。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局今在縱谷池上鄉為「社區心理衛生中心」揭牌，這也是繼台東市、成功鎮後，縣內第3個社區型心理支持據點。圖／台東縣政府提供

衛生局 台東 饒慶鈴

延伸閱讀

5.13億元的專案清疏經費到位 台東縣府盯災修重建進度

台東長輩有福了 饒慶鈴宣布：明年2.6萬人健保統統免錢

任台東縣消防局長27年 管建興獲頒消防超人獎牌

2025縣市幸福大調查／台東 慢經濟開花結果

相關新聞

太平山迎新年送限量書籤 聯外道施工交管元旦不提前開園

新的一年即將來臨，太平山國家森林遊樂區準備「新年紀念編號書籤」送給當天入園遊客。不過，因園區聯外道路進行工程，有交通管制...

台東縱谷也有心靈靠山了 池上社區心理衛生中心啟用

台東縱谷地區的鄉親之後如有裡問題，想抒發聊聊，衛生局今在池上鄉為「社區心理衛生中心」揭牌，這也是繼台東市、成功鎮後，縣內...

影／北台區域合作平台今年推23項跨域合作 8縣市建置智慧型電子站牌

北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會，共同簽署「有愛城市合作宣言」，宣示將以人本價值為核心，攜手打造世代共好、...

台23線東河段邊坡修復施工 明起實施時段性交通管制

台東縣東河鄉台23線23公里路段，因辦理邊坡災害修復工程，將自明（20日）起至28日，配合施工需要實施交通管制，公路單位...

【即時短評】基隆河取水汙染頻傳飲用水安全危機 實際行動在哪裡？

基隆河供應基隆和新北汐止約28萬戶日常用水，理應是攸關市民健康的「生命之泉」，沿岸卻遍布住宅和工廠，上月先遭油汙染，昨天...

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋可能將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，童送給所有國小學生1.6萬本耶誕兒童繪本，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。