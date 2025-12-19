快訊

影／北台區域合作平台今年推23項跨域合作 8縣市建置智慧型電子站牌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。圖／基隆市政府提供
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。圖／基隆市政府提供

北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會，共同簽署「有愛城市合作宣言」，宣示將以人本價值為核心，攜手打造世代共好、永續宜居的北台生活圈。今年8縣市共推動23項跨域合作方案，其中「8縣市智慧型電子站牌建置計畫」，透過科技應用提升公車資訊透明度，讓民眾即時掌握行車動態。

會議由基隆市副市長邱佩琳主持，與會包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、桃園市秘書長溫代欣、新竹市秘書長張治祥、新竹縣秘書長李安妤、苗栗縣參議許滿顯以及國家發展委員會代表等人。

邱佩琳說，今年基隆擔任主政縣市，將市府核心施政理念「有愛城市」融入區域合作精神，期盼從婦幼照顧、長照服務到環境永續等各層面，皆能回應民眾真實需求，落實照顧各族群。

「有愛城市短影音競賽」鼓勵民眾以影像記錄與關注地方治理議題。榮獲金獎的作品「惜食助農永續共榮」是周郁芬以創意手法協助賣相不佳農產品拓展銷路，將惜食理念轉化為具體行動，展現民間參與公共議題的創意與活力。

在實質合作成果，今年8縣市共推動23項跨域合作方案。智慧交通方面，「8縣市智慧型電子站牌建置計畫」持續推進，透過科技應用提升公車資訊透明度，協助民眾即時掌握行車動態，已完成階段性目標；環境永續方面，推動「焚化再生粒料執行作法標竿學習」，由基隆、宜蘭及桃園透過實務交流，強化資源循環利用成效。

在跨域關懷層面，各縣市延續推動「幸福保衛站」與「百萬人種百萬樹」等計畫。，基隆市辦理的「海洋老鷹嘉年華」及「國際移民生活節」，廣邀北臺各縣市參與，促進多元族群文化交流，展現區域共融精神。

北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。記者游明煌／攝影
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。記者游明煌／攝影
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。記者游明煌／攝影
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。記者游明煌／攝影
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。記者游明煌／攝影
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。記者游明煌／攝影
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。記者游明煌／攝影
北台8縣市共同成立的區域合作平台今天在基隆開會。記者游明煌／攝影

