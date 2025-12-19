聽新聞
台23線東河段邊坡修復施工 明起實施時段性交通管制
台東縣東河鄉台23線23公里路段，因辦理邊坡災害修復工程，將自明（20日）起至28日，配合施工需要實施交通管制，公路單位呼籲用路人提前規畫行程，留意通行時段。
南分局台東工務段指出，施工期間每天將採時段性管制方式辦理，管制時段為上午8點至10點、10點10分至12點、下午1點至3點，以及3點10分至5點；開放通行時段則為上午10點至10點10分、中午12點至下午1點，以及下午3點至3時10分，請駕駛人依現場指揮人員及交通維持設施指示通行。
另為降低施工對交通影響，公路單位也規畫替代道路。台11線往台9線方向，建議行駛台11線北上銜接台30線，再轉接台9線；台9線往台11線方向的車輛，則可行駛台9線北上，銜接台30線後再接台11線。
公路單位提醒，施工期間道路條件及通行狀況可能因天候或工程進度調整，請用路人隨時留意最新路況資訊，可透過公路局「幸福公路APP」、公路防救災資訊系統及智慧化省道即時資訊服務網查詢即時道路通阻情形，並請駕駛朋友遵守交通管制規定，確保行車安全。
