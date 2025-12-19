快訊

藍白立委正式提案彈劾賴總統 得闖過立法院、憲法法庭「兩大關卡」

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

JCB卡友快搶！日本刷卡送1萬日圓 限量註冊教學、規則、消費時間一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台23線東河段邊坡修復施工 明起實施時段性交通管制

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣東河鄉台23線23公里路段，因辦理邊坡災害修復工程，將自明（20日）起至28日止，配合施工需要實施交通管制。圖／擷取自谷歌地圖
台東縣東河鄉台23線23公里路段，因辦理邊坡災害修復工程，將自明（20日）起至28日止，配合施工需要實施交通管制。圖／擷取自谷歌地圖

台東縣東河鄉台23線23公里路段，因辦理邊坡災害修復工程，將自明（20日）起至28日，配合施工需要實施交通管制，公路單位呼籲用路人提前規畫行程，留意通行時段。

南分局台東工務段指出，施工期間每天將採時段性管制方式辦理，管制時段為上午8點至10點、10點10分至12點、下午1點至3點，以及3點10分至5點；開放通行時段則為上午10點至10點10分、中午12點至下午1點，以及下午3點至3時10分，請駕駛人依現場指揮人員及交通維持設施指示通行。

另為降低施工對交通影響，公路單位也規畫替代道路。台11線往台9線方向，建議行駛台11線北上銜接台30線，再轉接台9線；台9線往台11線方向的車輛，則可行駛台9線北上，銜接台30線後再接台11線。

公路單位提醒，施工期間道路條件及通行狀況可能因天候或工程進度調整，請用路人隨時留意最新路況資訊，可透過公路局「幸福公路APP」、公路防救災資訊系統及智慧化省道即時資訊服務網查詢即時道路通阻情形，並請駕駛朋友遵守交通管制規定，確保行車安全。

台東 交通管制

延伸閱讀

台南搖滾耶誕演唱會20日登場 19日晚間8時起交管

高雄夢時代跨年晚會「輕軌2站不提供上下車」 交通管制措施一次看

花蓮台9線一天2起汽機車自撞車禍 2高齡長者傷重不治

北市艋舺青山宮遶境明起連3天 交通管制措施一次看

相關新聞

獨／暖暖溪大量白色泡沫汙染5年前如出一轍 居民：長期未改善

基隆河八堵抽水站上游暖暖溪昨天出現大量不明白色泡沫的汙染物，居民指出並非首次，五年前就有民眾向環保局陳情，也拍到白色泡沫...

台23線東河段邊坡修復施工 明起實施時段性交通管制

台東縣東河鄉台23線23公里路段，因辦理邊坡災害修復工程，將自明（20日）起至28日，配合施工需要實施交通管制，公路單位...

【即時短評】基隆河取水汙染頻傳飲用水安全危機 實際行動在哪裡？

基隆河供應基隆和新北汐止約28萬戶日常用水，理應是攸關市民健康的「生命之泉」，沿岸卻遍布住宅和工廠，上月先遭油汙染，昨天...

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋可能將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，童送給所有國小學生1.6萬本耶誕兒童繪本，市...

宜蘭周末假日耶誕活動一次看 到三星遛農場只要有「綠」門票1送1

今年的耶誕夜不在假日，很多慶祝活動提早這周舉行。由基督教團體舉辦的聖誕燈車明天傍晚起遶行頭城鎮、礁溪及壯圍鄉遊街，明晚在...

宜蘭雨汙共排 縣府調查改善

鳳凰颱風與東北季風共伴效應上月帶來強降雨，重創蘇澳，冬山、羅東及五結等鄉鎮多處淹水。面對極端天氣逐漸成為常態，縣議員楊弘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。