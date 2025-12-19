基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋可能將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，童送給所有國小學生1.6萬本耶誕兒童繪本，市府以行政中立婉拒。童子瑋表示，為不讓基層人員承受政治壓力會全部收回童書。市府說，內頁有疑似政見內容，為政治不應該介入校園。

童子瑋指出，多年來每逢耶誕節，他都會親自到校園或社區，透過贈送禮物、參與表演等方式，陪伴孩子迎接節慶，初衷始終只是希望讓孩子在歲末時刻，能多一份溫暖與鼓勵。這樣的行動並非一時興起，而是多年持續的關心與陪伴，也早已成為與孩子之間的共同回憶。

童子瑋表示，近期已接獲不少家長、團體與民眾主動關心，表達願意協助索取或代為發送童書的意願，議長辦公室對此深表感謝。為避免基層人員受壓力，相關童書會暫時收回，由議長辦公室另行盤點，並透過社區據點、民間團體等方式，持續為孩子們爭取資源與節慶禮物。

針對議長贈書，教育處回應，近日收到數位家長來電陳情，表達其子女所就讀學校已發放繪本，但發現內頁有疑似政見之內容，並認為政治不應該介入校園，市府再次重申學校應遵循教育基本法的中立原則，保障學童受教權益，以維護教學環境的安寧。

育處指出，議長童子瑋已成為「準市長候選人」，考量學校應遵循教育及行政中立相關法令，市府婉謝議長此次贈書。學校為單純的教育場域，學校應遵循教育及行政中立相關事項，已請各學校遵守教育基本法的中立原則。