【即時短評】基隆河取水汙染頻傳飲用水安全危機 實際行動在哪裡？

基隆河供應基隆和新北汐止約28萬戶日常用水，理應是攸關市民健康的「生命之泉」，沿岸卻遍布住宅和工廠，上月先遭油汙染，昨天竟發現連生活廢水都排入上游溪水中，讓民眾生活在汙水入口的恐懼中。市府必須拿出實際行動更積極巡查、追緝汙染源重罰。

上月油汙染造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，涉案將誠公司連同負責人在內5人被收押禁見，沒想到昨天又有偷排行為，但這次卻不是工廠，而是來自民生廢水，造成原水的汙染不確定性很高，可能是清潔劑、廢油或者可倒入家戶前水溝的任何東西，都有可能成為流入基隆河成為自來水汙染物。

汙染警報頻傳，拉攔油索場景一再上演，民眾昨天看到暖暖溪的大片泡沫，不禁納悶「這就是我們喝下肚的水？」

5年前暖暖居民就拍下和昨天一模一樣的場景，令人怵目驚心，雖然昨天的初判沒有油汙，但為何5年來沒有改善，並非泡沫消退就沒事了，如果不是民眾即時通報水公司，那上月汙染是否又會重演？

基隆河抽水讓民眾難安心，1個月內接連出現兩次汙染，上月油汙染就是因停抽前油汙水已進入管網釀大禍，這次是泡沫，下次呢，還有這麼幸運嗎？市府既已列管廠商加強稽查，就要拿出決心和行動，把可能的汙染源查清楚重罰。

水公司檢測設備要提升基礎設備的韌性及對油汙、廢水咸應的敏銳度是當務之急，行水區的土地使用狀況，更要查清楚，為何汙染性高的廠商可以長期存在？該撤銷就撤銷，必須拿出鐵腕，不能讓不肖業者「掛羊頭賣狗肉」，大賺黑心錢。

基隆汙水下水道全市目前家戶接管率44.39%，暖暖街雖已有汙水下水道，但不少社區、家戶、商家等仍未接管，恐成管控漏網之魚，要設法防堵有害廢汙水汙染飲用水取水源。

翡翠水庫支援基隆供水計畫還在未定之天，抽水站更移還待評估，地方除強化源頭管理，對取水口上游汙染染源應全面列管，依法納管並加強查核，自來水水質水量保護區內、可能危害水源的行為，都要嚴格管理禁止或限制，為民眾用水多重把關。

市府要加強巡查水面有無異常，八堵橋上下游、暖江橋上下游及碇內大排水面列為重點，尤其八堵抽水站上下游18家列管事業都要落實稽查。