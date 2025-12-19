獨／暖暖溪大量白色泡沫汙染5年前如出一轍 居民：長期未改善

基隆河八堵抽水站上游暖暖溪昨天出現大量不明白色泡沫的汙染物，居民指出並非首次，五年前就有民眾向環保局陳情，也拍到白色泡沫，如今又再發生，質疑長期以來偷排廢汙水根本沒有改善。環保局表示，接獲各類汙染案件通報後，按巡檢流程稽查人員會至現場並追查汙染源。

住在暖暖區的讀者說，2020年1月25日就曾拍到暖暖溪排出白色泡沫的畫面 ，與昨天的如出一轍，他當時透過管道跟市府環保局反映，得到環保局回覆為「近期會先通知工務處辦理會勘，先了解周邊納管與未納管範圍，同仁至現場的時已無排放。我們會先調查周邊是否有水汙法未列管之事業且未納管，如小型食品加工廠、洗車業、洗衣業、動物照顧業、食宿業等。」

居民表示，後來他在同年2月8日又拍到暖暖橋下的大排，同樣排出大量白濁的汙水，且和1月的不同地點，暖暖溪沿岸的幾個大排，市府都應好好詳查這些汙染源。他一共陳情兩次，顯然到現在並沒有改善。

市議員林旻勳指出，汙染情況頻傳，整個基隆河不時會發現廢油、不明泡沬等，環保局要成立主動稽查平台，加強查緝偷排業者，不能再讓民眾喝油汙水。

立委林沛祥說，近期基隆河頻傳人為排放造成汙染，不能以單一事件看待。真正要杜絕不肖工廠偷排廢水等汙染物，不能只靠事後稽查與裁罰，而必須從法源著手。

林沛祥指出，水汙染防治法目前針對違反排放廢水，裁罰6萬元至2000萬元，對部分高風險、高利潤的不肖業者而言，「成本」仍然偏低，難以形成實質嚇阻效果。他將與衛環委員會委員研討如何修法，共同檢討相關罰則與管理機制，強化法律責任與執法強度。

林沛祥表示，他會在立法院建請經濟部和環境部，針對基隆河上游水源水質保護區，邀集新北市、基隆市政府共同研商，如何把會具有汙染水源疑慮的工廠和公司，施以適當管制或遷移，從源頭降低汙染發生的可能性。

立委廖先翔則言，保護水源地環境，短期需要靠地方環保單位監測及強力稽查，確保自來水的原水務必符合標準。他已要求台水加大向北水採購並獲得承諾，減輕台水供應壓力，讓原水淨化過程的時間拉長，提升品質。