宜蘭周末假日耶誕活動一次看 到三星遛農場只要有「綠」門票1送1

今年的耶誕夜不在假日，很多慶祝活動提早這周舉行。由基督教團體舉辦的聖誕燈車明天傍晚起遶行頭城鎮、礁溪及壯圍鄉遊街，明晚在演藝廳有蘭燈爵士團的耶誕搖滾派對，感受濃濃耶誕氣氛；三星鄉一家農場慶開幕20日舉辦聖誕主題日，門票1送1，超萌白狐狸陪過節，另外21日晚上在運動公園有愛在耶誕音樂晚會。

宜蘭入冬之後街景燈飾超美，宜蘭市公所及市民之森廣場的耶誕燈飾璀璨亮眼，縣議會廣場的蘭陽越夜越美麗燈飾也是打卡熱點；中興文創園區正在舉辦映像節，高達12公尺耶誕主燈晚間亮起，伴隨光與影活動的大型裝置藝術，非常有看頭。

動態活動方面，由縣政府與宜蘭全福關懷協會、宜蘭縣基督徒聯禱會舉辦「愛在聖誕、愛在宜蘭」燈車明天傍晚5時轉進頭城鎮、礁溪及壯圍鄉；明天晚上7點半在演藝廳，由林孝信文化基金會與林燈文教基金會舉辦耶誕主題的搖滾派對，演出一連串好聽的耶誕音樂，提早感受過節氣氛。

位於三星鄉上周才開始試營運的遛遛三星農場，占地2公頃腹地有超大透光溫室，住著超萌白狐狸、療癒水豚君，還有爬蟲夥伴例如守宮、藍舌蜥、球蟒及高冠變色龍等寵物，提供遊客互動體驗，尤其馴化過的白狐狸全台少見，可以近距離拍照。