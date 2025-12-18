基隆河川汙染頻傳 林沛祥：現行罰則對不肖業者來說 「成本」很低難嚇阻

基隆市日前因基隆河有油汙，自來水受汙染。排入基隆河的暖暖溪今也被汙染，水面都是成坨泡沬。立委林沛祥認為，現行罰則對不肖業者來說，「成本」偏低難嚇阻，他將與衛環委員研議修法，強化法律責任與執法強度。

林沛祥表示，近期基隆河頻傳人為排放造成汙染，不能以單一事件看待。真正要杜絕不肖工廠偷排廢水等汙染物，不能只靠事後稽查與裁罰，而必須從法源著手。

林沛祥指出，水汙染防治法目前針對違反排放廢水，裁罰6萬元至2000萬元，對部分高風險、高利潤的不肖業者而言，「成本」仍然偏低，難以形成實質嚇阻效果。他將與衛環委員會委員研討如何修法，共同檢討相關罰則與管理機制，強化法律責任與執法強度。

林沛祥說，他也會在立法院建請經濟部和環境部，針對基隆河上游水源水質保護區，邀集新北市、基隆市政府共同研商，如何把會具有汙染水源疑慮的工廠和公司，施以適當管制或遷移，從源頭降低汙染發生的可能性。

立法院經濟委員會昨到基隆實地考察自來水取供水設施，林沛祥說，當場他已對民生用水安全，提出了幾點解決方案，包括要求經濟部協助台水公司更新淨水及水質檢測的設備，重新規畫基隆市全域的飲用水，使用翡翠水庫的可行性，因為基隆市民應該享有與雙北一樣乾淨穩定的飲用水。

新北市立委廖先翔表示，保護水源地環境，短期需要靠地方環保單位監測及強力稽查，確保自來水的原水務必符合標準。他已要求台水加大向北水採購並獲得承諾，減輕台水供應壓力，讓原水淨化過程的時間拉長，提升品質。