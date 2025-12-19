聽新聞
宜蘭雨汙共排 縣府調查改善
鳳凰颱風與東北季風共伴效應上月帶來強降雨，重創蘇澳，冬山、羅東及五結等鄉鎮多處淹水。面對極端天氣逐漸成為常態，縣議員楊弘旻昨指出，宜蘭防汛體系中長期存在「雨汙共排」問題，成為導致淹水與汙水溢流的重要破口，縣府不能再回避。縣府表示，預計118年底完成調查後研議如何改善。
楊弘旻表示，縣府早期在部分地區設置下水道時採取雨汙共排設計，違反「宜蘭縣汙水下水道用戶排水設備審查要點」中雨水與汙水管渠應分開設置規定，颱風豪雨來襲時，末端汙水處理系統無法宣洩而溢流，造成淹水災情。
楊弘旻說，部分案例中，縣府發現雨汙未分流，竟要求住戶自行負擔費用改善，縣府早期設計失當卻把後果轉嫁給人民承擔。
宜蘭縣汙水下水道系統分為兩大系統，宜蘭系統包含宜蘭市、壯圍鄉、員山鄉及礁溪鄉四城地區，羅東系統包含五結鄉、羅東鎮、冬山鄉，共6萬6375戶接管。
據了解，縣府已完成1萬6596戶調查，約5%雨汙混接。
楊弘旻要求縣府全面盤點，特別是冬山鄉等易淹水地區，逐年編列預算推動雨汙分流，從源頭降低淹水與汙水溢流風險。
縣議員黃琤婷表示，近期接獲多起民眾陳情反映，只要下大雨，家裡排水孔就冒出汙水宛如「噴泉」，她已要求縣府盡速完成雨汙混接住戶盤點，避免問題一再拖延。
