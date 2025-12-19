聽新聞
敬老愛心車搭乘增 花蓮擬加碼補助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮敬老愛心計程車今年到上月已有83萬人次搭乘，是去年的一倍多。圖／縣府提供

花蓮縣政府推動敬老愛心計程車，補助65歲以上長者每月1000元車資，是全國最高。縣府統計，今年到上月累計83萬人次使用，比去年成長一倍多，計畫明年提高補助為1500元，待115年度預算審議確定後再公告細節。

縣府從2018年開辦身心障礙者愛心計程車隊補助計畫，補足復康巴士的不足，平均每年超過3000人次使用。去年3月起擴大納入65歲以上銀髮族，每月將1000元點數存入敬老愛心卡，憑卡搭乘合作的愛心計程車，每趟補助7成車資，1000元是全國補助最高的縣市。

縣府統計，去年擴大實施後，全年使用量達到41萬人次，今年統計到上月底已突破83萬人次，比去年長成一倍，全年有望突破90萬人次，分析原因與加強宣導、服務車輛數從109輛擴增到近800輛等有關係，讓長輩更願意搭乘。

社會處表示，花蓮南北狹長，盼藉由補助，提升長者、身障人士的交通便利性。吉安鄉范姓長者說，和妻子一個月就有2000元額度，就醫、出外訪友、聚餐都搭計程車，非常方便。

社會處統計，明年符合資格的身障及長者近8萬5000人，隨人數增加及使用量倍增，車輛需求也將增加。目前合作車隊車行有10家，服務車輛共790輛。明年預計多3家車隊車行加入，車輛可再增加到800輛，北、中、南區都有，正規畫明年每月補助點數提高到1500點，1點為1元，必須等明年度預算審議確定後進一步公告細節。

花蓮 計程車

