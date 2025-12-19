聽新聞
0:00 / 0:00
敬老愛心車搭乘增 花蓮擬加碼補助
花蓮縣政府推動敬老愛心計程車，補助65歲以上長者每月1000元車資，是全國最高。縣府統計，今年到上月累計83萬人次使用，比去年成長一倍多，計畫明年提高補助為1500元，待115年度預算審議確定後再公告細節。
縣府從2018年開辦身心障礙者愛心計程車隊補助計畫，補足復康巴士的不足，平均每年超過3000人次使用。去年3月起擴大納入65歲以上銀髮族，每月將1000元點數存入敬老愛心卡，憑卡搭乘合作的愛心計程車，每趟補助7成車資，1000元是全國補助最高的縣市。
縣府統計，去年擴大實施後，全年使用量達到41萬人次，今年統計到上月底已突破83萬人次，比去年長成一倍，全年有望突破90萬人次，分析原因與加強宣導、服務車輛數從109輛擴增到近800輛等有關係，讓長輩更願意搭乘。
社會處表示，花蓮南北狹長，盼藉由補助，提升長者、身障人士的交通便利性。吉安鄉范姓長者說，和妻子一個月就有2000元額度，就醫、出外訪友、聚餐都搭計程車，非常方便。
社會處統計，明年符合資格的身障及長者近8萬5000人，隨人數增加及使用量倍增，車輛需求也將增加。目前合作車隊車行有10家，服務車輛共790輛。明年預計多3家車隊車行加入，車輛可再增加到800輛，北、中、南區都有，正規畫明年每月補助點數提高到1500點，1點為1元，必須等明年度預算審議確定後進一步公告細節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言