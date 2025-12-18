快訊

基隆廟口對面「大四美」29連霸蟬聯「地王」 明年公告地價每坪約179萬元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆廟口對面大四美29連霸蟬聯地王，明年公告地價每坪約179萬元。圖／基隆市政府提供
基隆廟口對面大四美29連霸蟬聯地王，明年公告地價每坪約179萬元。圖／基隆市政府提供

基隆市明年公告土地現值平均漲幅2.44%、公告地價平均漲幅3.43%，基隆廟口夜市對面大四美大樓，29連霸蟬聯地王。

基隆市115年公告土地現值及公告地價於12月17日經基隆市地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅2.44%，公告地價平均漲幅3.43%，將於115年1月1日正式公告實施。

基隆市地王仍由廟口大四美奪冠，已連續29年蟬聯地王寶座，115年公告土地現值每平方公尺為54萬0946元，換算每坪約179萬元，較去年上漲2.24%。

地政處長謝旻成表示，本次地價調整作業主要依據不動產市場變動趨勢，同時兼顧全市區段地價均衡性及合理性，地價作業調查期間為去年9月2日至今年9月1日，在成交量方面，土地及建物成交量均較去年減少，減幅分別為8.6%、33.8%。

在成交價方面則呈現平穩，商業區新成屋平均成交價格每坪約34~35萬元、中古屋平均成交價格每坪約23~25萬元，住宅區新成屋平均成交價格每坪約28到30萬元、中古屋平均成交價格每坪約18到21萬元。

另外，明年適逢2年1次的重新規定地價作業，考量民眾地價稅負擔情形以及合理反應近2年地價波動幅度，經試算公告地價調整後對地價稅納稅戶之影響，適用自用住宅稅率者平均每戶地價稅額增加約14到17元，適用一般稅率者平均每戶增加約260到300元。

115年公告土地現值及公告地價將於115年1月1日公告，若要查詢基隆市公告土地現值及公告地價，可至基隆市政府網站查詢頁面（https://landquery.klcg.gov.tw/query/valueprice.jsp?menu=true&type=P）免費查詢相關資訊。

基隆 成交量 建物

