宜蘭羅東跨年晚會「Here We Go！」今公布加碼抽iPhone17等3C大獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭羅東跨年晚會「Here We Go!」，除了邀請實力唱將歌手，今天也公布加碼抽iPhone17等3C大獎。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東跨年晚會「Here We Go!」，除了邀請實力唱將歌手，今天也公布加碼抽iPhone17等3C大獎。圖／鎮公所提供

宜蘭2026羅東跨年晚會將於31日晚上9時在羅東中山公園廣場登場，今年以「星聚羅東Here We Go!」為主題，晚會集結9組歌手樂團、180秒跨年煙火秀等。鎮公所加碼抽獎，以身分證字號尾數當成對獎號，民眾開心跨年，還有機會把iPhone 17與iPad等3C大獎帶回家。

羅東鎮公所今天公布晚會卡司，從搖滾、創作、韓流到潮流團體，橫跨多種曲風，壓軸請到搖滾藝人林曉培，以經典嗓音陪伴民眾倒數迎新年；來自南韓OUBA MUSIC的兩位人氣藝人首次登上羅東跨年，以溫柔嗓音聞名的療癒系女聲金琳，及唱跳實力受到矚目的新星拿巴-林炫佑，今天受邀出席記者會演出。

當天跨年晚會還有潮流混聲團體B CRUSH、創作精靈 LCY 呂植宇、乩童搖滾教主歐比王×神棍樂團、創作才子郭家瑋、唱跳魅力王子許凱皓，以及人氣女聲李芷婷。跨年倒數計時後將在鎮公所上方施放180秒煙火秀，璀璨光束照亮羅東夜空。

鎮長吳秋齡表示，希望打造最亮眼、多元文化的跨年夜，今年更加碼抽1台iPhone17與2台iPad，抽獎遊戲規則以採用身分證字號尾數抽獎方式，中獎者需本人在場並於舞台區出示證件領獎。

跨年互動安排「打卡送閃光棒」，民眾只要在晚會現場與主視覺或形象牆合照、上傳臉書或IG，標註指定標籤，即可至服務台兌換演唱會LED閃光棒，300支送完為止。

當天晚上8時30分至隔天凌晨2時，興東路段（公正路口至中山路口），民權路段（興東路口至中華路口），民生路段（興東路口至中華路口）及中華路段（公正路口至中山路口）等部分路段進行交通管制，請民眾配合。

宜蘭羅東跨年晚會「Here We Go!」，除了邀請實力唱將歌手，今天也公布加碼抽iPhone17等3C大獎。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東跨年晚會「Here We Go!」，除了邀請實力唱將歌手，今天也公布加碼抽iPhone17等3C大獎。記者戴永華／攝影
來自南韓OUBA MUSIC的兩位藝人首次登上羅東跨年，療癒系女聲金琳及新星拿巴-林炫佑，今天受邀出席記者會演出。記者戴永華／攝影
來自南韓OUBA MUSIC的兩位藝人首次登上羅東跨年，療癒系女聲金琳及新星拿巴-林炫佑，今天受邀出席記者會演出。記者戴永華／攝影

