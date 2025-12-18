停車不用再急！台東智慧停車上線 前5分鐘免費

台東縣政府今在縣府大禮堂宣布，市區公有路邊停車將迎來全新制度。自明年1月1日起，由新團隊接手服務，導入智慧化設備、多元繳費方式，並加碼推出縣民回饋優惠，讓停車不再是日常小麻煩。

縣府表示，新制最大亮點在於「更聰明的停車格」。市區停車位將陸續建置地磁偵測與車牌辨識設備，停車時間判定更精準，未來也會整合即時資訊平台，讓民眾能快速查詢停車狀況，減少找車位、等繳費的困擾。

配合服務升級，也啟用全新停車服務據點，設在新生路619號1樓，提供諮詢、臨櫃繳費及相關申辦；同時在新生路與精誠路口設置「免下車多功能服務站」，不用下車就能完成繳費，對趕時間的民眾更友善。

縣府提醒，原本已申辦「預繳會員」的民眾，須在明年1月1日起向新廠商重新申請，避免影響使用權益。此外，也同步推出24小時自助繳費及24小時客服服務，夜間或假日也能隨時處理停車費。

為讓縣民更有感，縣府也宣布3項回饋措施，包括春節當月停車9折優惠、綁定自動扣繳享9折，以及最受關注的「智慧停車格前5分鐘免費」，自明年4月1日起上路，短暫接送、取物更方便，第6分鐘才開始計費。

縣府表示，這些措施希望讓停車回歸生活需求，減少民眾因臨停而手忙腳亂的壓力，也讓臺東這座重視生活溫度的城市，在交通細節上更貼心。