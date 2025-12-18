基隆暖暖溪泡沫初檢出爐 環保局：建議八堵抽水站取水口移位

基隆河八堵抽水站上月27日發生油汙染事件，今天上午6時在抽水站上游的暖暖溪發現大量不明白色泡沫，從溪旁雨水下水道排水口流出。基隆市環保局初檢報告出爐，重金屬無檢出，已送實驗室進一步檢測與化驗。環保局並指出，八堵抽水站取水口位住宅區、工業區下游，建請水公司評估移往他處。

基隆市環保局表示，今天上午6時許獲報暖暖溪親水公園附近河面出現白色泡沫，上午7時24分至現地勘查，現場檢測水質報告顯示，pH7.05、水溫20.1、導電度、溶氧6.9mg/L，重金屬試紙無檢出，後續送實驗室進一步檢測與化驗。

環保局長馬仲豪說，經初步勘查白色泡沫為沿岸雨水排水管排出，該排水管為匯流暖暖街生活汙水後排放至暖暖溪，目前現場已無白色泡沫。環保局布設攔油索管制汙染物不再擴大，避免白色泡沫逸散。

環保局循線巡查汙染源，清查多個社區消防設備、洗車業者等，尚未發現可疑行為人。目前僅發現暖暖衛生所前方有消防救災後所產生的白色泡沫。環保局已組成專案小組，沿線追查相關可疑汙染源。但消防局澄清，暖暖溪的泡沫非火警的泡沫造成。

環保局並說，隨著時代變遷，基隆河流經密集住宅區、工業區等可能發生汙染，影響河川水質區段，八堵抽水站取水口位於上述地點下游，該取水口位置建請水公司評估更移評估，確保並優化基隆地區用水安全。